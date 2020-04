Nikolina: 'Gledajte svoj život. Vaše kritike me ne zamaraju'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Adam o Nikolini: 'Njoj je ovo bilo potrebno samo za slavu'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Nikolina Tutić (31) sudjeluje u eksperimentu 'Brak na prvu', gdje su stručnjaci procijenili da bi ona bila dobar par s Adamom Kromerom (33). Već na početku je priznala d se teško otvara drugoj osobi, pogotovo onima koje je tek upoznala, a u to se uvjerio i Adam.

Iako se činilo kako im odnos napreduje, Nikolina je na zajedničkoj večeri u emisiji, koja se emitirala u četvrtak, pred svima rekla kako se ne vidi s Adamom, onda mu se kasnije ispričala.

- Jezik mi je brži nego pamet, došla sam s velikim očekivanjima i tu se dogodilo razočaranje i moram promijeniti svoj pogled na sve. Ne razumijem sebe zašto sam napravila ovo što sam napravila večeras ako nam je cijeli tjedan bio dobar. Ne razumijem svoj mehanizam u glavi, ne razumijem sama sebe, uvijek dobre ljude izbacim iz svog života - rekla je Nikolina tada.

Foto: Mladost Kaštela

Za RTL je otkrila da je, zapravo, iz te situacije naučila nešto novo o sebi.

- Naučila sam da svatko ima nešto dobro u sebi, a na nama je kako ćemo pristupiti prema toj osobi i hoćemo li steći međusobno povjerenje. Jer ako se mi suzdržavamo i zatvoreni smo, kako onda možemo očekivati pozitivne reakcije od partnera ili prijatelja - kaže Nikolina.

Foto: Maja Bota za RTL

Nikolini je žao što je od početka odbijala Adama i nije mu dopuštala da joj se približi, čak ni na prijateljskoj razini.

- Moje reakcije i stav ispočetka su bile impulzivne jer mi je cijela situacija bila potpuno nova, nepoznata i sve se brzo odvijalo, a pored mene je bio potpuni stranac. I zato se pojavio u meni strah da opet ne ostanem povrijeđena. Takva sam i ne možeš se jednostavno promijeniti, to si što jesi, ali definitivno možemo raditi na sebi da budemo što bolji u budućnosti - govori.

Foto: Damir Krajac / CROPIX

Gledatelji su Nikolini zamjerili ponašanje prema reality suprugu, a ona je objasnila i kako se nosi s time.

- Prije svega, svi smo ljudi i lagala bih kada bih rekla da me ne diraju ti komentari, ali se trudim ne zamarati time jer me ti ljudi ne poznaju. Svatko uvijek voli pričati o nekom drugom, a pri tome ne vidi sebe i svim takvim 'komentatorima' bih poručila da gledaju svoj život, a ne tuđi - kaže Nikolina.

Foto: RTL

Napominje kako je njen privatni život drukčiji od onog koji je prikazan na televiziji, a s djevojkama u showu se sprijateljila. Posebice s Valentinom Hržić (45).

- Sve cure iz showa su na svoj način zabavne, drage, brižne i mogla bih do sutra nabrajati njihove vrline. No nekako je Valentina ipak osoba koja me najbolje razumije i poznaje - rekla je.