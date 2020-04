Adam o Nikolini: 'Njoj je ovo bilo potrebno samo za slavu'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Ljubavni trokut' u vinogradu: Fotke brišem, nagađajte i dalje

Tenzije u showu brak na prvu rastu i dalje, a stvari su eskalirale kod para koji je od početka davao male nade za uspjeh. Nikolina Tutić (31) i Adam Kromer (33) prošli su kroz mnoge trzavice. Pružili su si priliku, sve je krenulo nabolje, a Nikolina je naposljetku rekla kako se ipak ne vidi s njim.

Nadia je na zajedničkoj večeri svih kandidata s Nikolinom pokrenula razgovor o Adamu te joj je postavljala pitanja o njihovom braku, kojima se Nina nije nadala pa je puknula i izjavila: 'Ne vidim se s Adamom u vezi!'.

Adam je bio vidno razočaran njezinim odgovorom. Smatrao je kako njihov odnos sada ide u boljem smjeru. Nakon što je Nikolina već po drugi put pred svima rekla kako ne želi s Adamom ništa više od prijateljstva, njih su dvoje razgovarali nasamo.

- Kad te pitaju nešto konkretno, ti ne želiš odgovoriti - rekao joj je, a Nikolina mu je ponovila kako ga ne vidi kao svog muškarca i ne želi mu dati priliku.

- Kad me netko ne privlači, ne privlači me - rekla je Nikolina.

Adam ju je pitao zašto onda ne prekine eksperiment i ne ode iz showa, s obzirom na to da je već drugi put napravila ovakvu scenu. Potom mu je rekla kako može otići ako on to želi, no Adam je inzistirao da odluku donese ona.

- Ona od samog početka eksperimenta nije pružila nikakvu priliku. Njoj je ovo bilo potrebno za slavu. Uopće se nije promijenila, to je bila gluma - zaključio je Adam i rekao Nikolini: 'Onda znaš odluku'.

