Nikolina je jedina Hrvatica koja zna kraj serije 'Igra prijestolja'

Ekonomija, biznis, startup platforme, filmska i TV režija, aktivizam... Sve su to njezini interesi, a svestrana Nikolina Vučković (42) netom prije razgovora s nama svoj zadnji inovativni proizvod izlagala je predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

Više profesionalnih karijera ponekad uzima danak, ali neumorna Sinjanka ne zna živjeti drukčije. Ipak, ono što joj je promijenilo karijeru je angažman na “Igri prijestolja”, vjerojatno najpopularnijoj TV seriji svih vremena, na kojoj je radila kao script supervisor.

- S jedne strane, na takvim megaprojektima je lako raditi jer je sve odlično posloženo. S druge strane, radi se jako puno i zahtjevno je. Treba biti fizički i mentalno spreman raditi po 16 sati na dan ako je takva situacija, na 40°C, kao i na -25°C - kaže. U to vrijeme Nikolina je radila u Londonu, a vrata “Igre prijestolja” odškrinula joj je Michelle Fairley (55), koja je glumila Catelyn Stark.

- Nju sam poznavala otprije, snimale smo američki film. Ona mi je prepričavala kako jedva čeka opet ići u moju prekrasnu zemlju na snimanje ‘Igre prijestolja’. U to vrijeme prvih nekoliko sezona serija je bila popularna, ali ne baš kao danas kad je cijeli svijet zaluđen. Ubrzo nakon toga ispostavilo se da HBO ima otvorenu poziciju script supervisora i sve drugo išlo je lako. Potpisala sam ugovor za manje od dana - prisjeća se. Godišnji odmor na kojem je bila nije joj bilo teško prekinuti i ekspresno krenuti za Dubrovnik. Umjesto plaže čekale su je dubrovačke zidine, Split, a nešto kasnije i dalmatinski kamenjar Klisa te predjela oko Makarske. Ponuda koja se ne odbija.

- Nisam dvoumila ni sekunde. Žao mi je što zbog drugih poslova nisam mogla prihvatiti i neke dalje, strane angažmane - komentira Nikolina, čija je zadaća na setu pregled scenarija te utvrđivanje eventualnih pogrešaka i nelogičnosti. Sve što u njemu stoji i što se planira snimiti mora “proći njezine ruke” i dobiti zeleno svjetlo, a dobar script supervisor desna je ruka redatelja. Seriju, naravno, prati, a s vremenom su joj neki likovi postali dragi.

- Drukčije je gledati nešto u čijem si stvaranju sudjelovao. Ne možeš se zavaliti u kauč i opustiti. Kako sam najviše snimala u Dubrovniku, tj. Kraljevu Grudobranu, to je moja kuća - priznaje simpatije prema Lannisterima, ali tvrdi i da su joj njihovi smrtni neprijatelji, Starkovi iz Oštrozimlja, prirasli srcu.

S obzirom na specifično radno mjesto u divovskom HBO-ovu projektu, Nikolina je jedna od rijetkih koja zna rasplet serijala prije nego što sezona krene s emitiranjem. Zadnja, osma sezona na male ekrane stiže 14. travnja.

- Da, mislim da svega nekoliko ljudi u cijeloj Europi ima pristup scenariju - kaže, no završetak serije strogo je čuvana tajna.

- Još kao mala sam u maminoj sobi na četku, praveći se da je to mikrofon, ispred ogledala držala govore u kojima zahvaljujem za Oscara - prisjeća se Nikolina i time priznaje da je film i režija, koje je diplomirala, ipak bila prva i najveća ljubav. Odrastala je u Sinju, neko vrijeme i u Njemačkoj, a put ju je isprva odveo drugim smjerom. Završila je marketing.

- Kad sam upisivala fakultet, još je bio rat i važno mi je bilo zbog obitelji ostati blizu. U Splitu nije bilo previše izbora pa je odluka pala na ekonomiju. Rano sam bila u tom poslovnom svijetu, imala ponude iz Austrije, Njemačke i Švicarske, no prelomila sam i otišla na studij filmske i TV režije u Indiju - govori Vučković. Želja joj je bio odlazak na studij režije u New York, no nije uspjela dovoljno uštedjeti.

- Obitelj je mislila da sa mnom nešto nije u redu - kroz smijeh nam je rekla. Povratak u Europu i gradnja karijere na setu nije išla glatko. Start s najniže pozicije u industriji bio je neminovan, a zbog slabo plaćenih poslova morala je raditi druge stvari.

- Organizacija mi je oduvijek bila u krvi, a najviše sam radila na eventima. To mi je plaćalo račune, a u filmsku A-produkciju upala sam tek nakon pet, šest godina - priča Nikolina, koja voli radove filmskih velikana poput Ingmara Bergmana, Federica Fellinija i Bernarda Bertoluccija, ali i aktualnih Tarantina, Guillerma del Tora i Pedra Almodóvara. Lokalna produkcija nije ni izbliza na tom nivou. U Hrvatskoj, ali i Europi često se prijavljivala na razne pozicije na setu. U Beču je jednom dobila neočekivanu ulogu.

- To je bila japanska produkcija i prilično bizarna priča. Ispostavilo se da im se izgledom uklapam za ulogu pa smo napravili brzi kasting. Tražili su od mene da se rasplačem u roku od minute i isprva sam bila u šoku, ali sam se snašla. Sjetila sam se da uvijek plačem na ‘Ostala si uvijek ista’ Miše Kovača i počela brzo pjevati sama u sebi - prisjeća se. Ulogu je dobila, no snimku na kojoj njezin lik glumi na engleskom jeziku, ali je sinkroniziran na japanski za tamošnju publiku, nažalost je s godinama izgubila.

- Žao mi je ko psu. Sve bih dala da imam tu snimku gdje ‘govorim’ japanski negdje, a u međuvremenu sam izgubila i kontakt s tom produkcijskom kućom - kaže. Domaći dugometražni film još čeka, a smatra da vrijeme procvata hrvatskog filma tek dolazi.

- Imam nekoliko gotovih scenarija, ali financije su uvijek prepreka, kao i rad HAVC-a koji je dugo godina novac dodjeljivao istom, uskom krugu ljudi. Puno stvari koje radim u biznisu radim samo zato da bih mogla snimati ono što želim - priznaje.

