Nikolina Pišek na suđenju zbog drame u Kaštelima: 'Policiji sam rekla da smo pokradeni'

Pred splitskim Općinskim sudom pojavila se Nikolina Pišek, odnosno Ristović, zbog nastavka suđenja Roku Gali za krađu skupih satova i nakita iz vile u Kaštelima, navodi Dalmatinski portal. Državno odvjetništvo tereti ga da je iz svoje vile pokupio vrijedne predmete i nekih 65 tisuća eura gotovine. On, kako navodi Dalmatinski portal, tvrdi da s tim nema ništa, za prijetnju je prijavio Vidoja Ristovića, pokojnog supruga Nikoline. Obrana je inzistirala da se sudu predoči potvrda o vlasništvu i unosu skupih predmeta u zemlju članicu EU.

Upoznali su se prilikom dolaska u vilu u srpnju 2020. godine.

- Najam smo platili unaprijed, inzistirao je i na pologu za moguća oštećenja, što smo isto napravili. Ljetovanje je počelo idilično, no je dosta intenzivno dolazio nenajavljen. Shvatila sam da on neometano može biti u kući. Pravdao se da se brine o travi i bazenu. Požalili smo se agentu preko kojeg smo unajmili vilu, ali ništa se nije promijenilo. Bilo je i dosta kamera, posrednik nas je uvjeravao da snimke neće biti objavljene. Tu je bila i spremačica, kasnije se ispostavilo da je to njegova nevjenčana supruga - rekla je Nikolina.

Tvrdi da su na ljetovanje ponijeli nešto nakita i satova, a bilo je i 65 tisuća eura gotovine koje je Vidoje Ristović podigao u Partner banci u Splitu radi kupovine kuće. Nakit i satove su isprva čuvali u sefu, no ubrzo su shvatili da to nije sigurno mjesto kada se Gale jedan dan pojavio s ključem kako bi im pomogao otvoriti sef nakon što je Vidoje krivo otkucao šifru. Nikolina tvrdi da je tom prilikom Gale mogao vidjeti što je u sefu.

Kako tvrdi, stvari su sklonili, a onda su večer prije planiranog odlaska otišli u Split na večeru. Kada su se vratili oko ponoći, dočekala ih je spuštena rampa na parkingu te automobil koji je bio tako postavljen da ne mogu proći.

- Bili su tamo neki ljudi koji su se predstavili kao zaštitari. Rekli su da ih je unajmio Roko Gale i da nam je spriječen ulazak. A imali smo još 24 sata unajmljeno. Protestirali smo, a oni su nam rekli da tu ne mogu ništa. Bili smo revoltirani, unutra su nam ostale stvari. Došla je policija, djeca su bila preplašena. Plakala su i pitala: 'Hoće li nas ubiti?' Vidoje je nestao, čuli smo neki zbrku ispred kuće. Pokušao je ući u kuću koja je bila u mraku. Netko ga je napao s leđa. Bili su tamo Gale i njegova nevjenčana supruga. Shvatili smo da su cijelo vrijeme bili u kući. Potom se Vidoje pojavio s rukama dignutim u zrak. Situacija je bila grozno incidentna, a Vidoje pod visokom tenzijom. Zamolila sam ga da uzme djecu i odvede ih u smještaj. Ja sam tražila da uz pratnju policije uđem u kuću, ali mi nije dozvoljeno. Gale je dopustio mojoj kćeri i prijateljici da uđu u kuću i uzmu stvari. Kćer mi je poslije rekla da nema stvari koje sam spremila. Rekla sam policajcima i zaštitarima da smo pokradeni. Moja kćer je od šoka pala u nesvijest, zvali smo Hitnu. Dečko ju je onako onesviještenu iznio iz kuće. Bila sam potpuno van sebe. Galina supruga me vrijeđala. Spominjali su se četnici i Srbi te općenje s njima - ispričala je Ristović koja je u jednom trenutku i zaplakala, navodi Dalmatinski portal.

Nadalje, odgovarajući na pitanja branitelja Dragana Mijoča, Nikolina je navela kako su vilu unajmili 19. srpnja i kako je ona već bila u Hrvatskoj. Za stvari kaže da su možda bile i u Zagrebu. Na inzistiranje branitelja, Nikolina je pobrojila stvari: "Dva prstena, narukvica, Rolex".

Kako navodi spomenuti portal, na pitanje je li bila ostavinska rasprava u Beogradu, Nikolina je odgovorila kako nije ni počela.

Potom je branitelj konstatirao da je Nikolina prijavu za krađu podnijela tek idućeg dana navečer. Na pitanje branitelja ima li papire za sve stvari koje se vode kao ukradene, Nikolina je izjavila da ih ima njezin svekar pa je objasnila i zašto.

- Kada je umro moj suprug, došla sam obitelji izraziti sućut. Vidojev otac Viktor ima tamo cijelu zgradu. Te noći Viktor je ušao u posjed stana kojeg smo koristili, iznio je sve dragocjenosti. Praktično nas je pokrao. Meni je rečeno da ne mogu unutra. Viktor je rekao da ga nije briga gdje ćemo. Prijavila sam to policiji - kazala je.

Odgovarajući na pitanja ustvrdila je kako joj je prijetila njegova partnerica, a i da joj je i on poručio da će skočiti preko ograde i da će je rastrgati. Nije to posebno prijavila, ali tvrdi da bi trebalo biti u iskazu kojeg je dala policiji. Potvrdila je i da je Vidoje uhićen zbog prijetnje Gali, ali tek nakon njegove prijave.

- Vidoje je sam došao u policiju kada je čuo da je tražen - kazala je Ristović.

Branitelj je pitao zašto misli da je Gale ukrao stvari.

- On nas je izbacio 24 sata prije. Njegovo ponašanje je bilo krajnje uznemirujuće. Nitko drugi nije ih mogao ukrasti jer su svi bili vani -kazala je.

Mijoč je pitao za fotografiju s jednim od satova iz optužnice koja je navodno objavljena 11. kolovoza, dakle, deset dana nakon događaja u Kaštelima. Ona je odgovorila kako ne zna je li to tada slikano i je li to taj sat. Demantirala je da su imali sličan slučaj u Grčkoj.