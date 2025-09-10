Obavijesti

Tinder je zezancija, Britanac baš i ne

Nikolina Pišek pokazala poruke s muškarcem s Tindera: 'Piši na old school telefon, pusa...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Instagram/Nikolina Pišek

Voditeljica je pitala muškarca ide li na piće, a on joj predložio trening pa večeru. Kad mu se nakon par dana opet javila i zabunom napisala 'jopet', on ju je ispravio, a ona sve okrenula na šalu

Nikolina Pišek očito se upustila u Tinder avanturu. Barem tako izgleda njezinim pratiteljima na Instagramu.

- Kada mi objasne da moram na Tinder - napisala je uz snimku zaslona jednog razgovora na toj stranici za upoznavanje novih ljudi.  Označila je voditeljicu i pjevačicu Idu Prester, pa je svima bilo jasno tko stoji iza nagovaranja.

Razgovor je krenuo jednostavno. Pišek je muškarca pitala trenira li i ide li na piće, uz napomenu da nema nikakvih erotskih pretenzija. On se nasmijao i odgovorio da može - trening, pa večera.

Foto: Instagram

Nakon nekoliko dana Nikolina mu se ponovno javila, našalila se da rijetko uopće pogleda aplikaciju i slučajno napisala 'joopet'. On ju je odmah ispravio u 'opet', a ona sve okrenula na šalu i poručila mu da joj je lakše kad piše na stari, 'old school' telefon.

Foto: Instagram

Razgovor na Tinderu poslužio je kao lagana šala za njezine pratitelje, ali nije to prva situacija kojom je Nikolina nedavno zabavila (i zgrozila) javnost. Prije nekoliko dana na Instagramu je opisala neugodan susret u centru Zagreba. Dok je prelazila cestu kod Britanca, stariji vozač zamalo ju je udario, a onda je počastio uvredom. Nazvao ju je 'napumpanom sponzorušom'.

- Kvrc. Tako mi se prebacila neka sklopka u glavi. Sponzoruša? Napumpana? Zna li on tko sam ja? Ili možda zna, pa govori iz predrasuda i iz pozicije slabog intelekta? - napisala je Pišek na Instagramu, a onda je objasnila kako se obračunala s umirovljenikom za volanom. Prišla je muškarcu i pitala ga: 'Jesi li ti mene nazvao napumpanom sponzorušom?'. On joj je odgovorio: 'A što si drugo?'.

- Zamišljam kako ga nokautiram i govorim: 'Gledaj. Neću te udariti jer se bojim jer si star i nemoćan. Shvaćam da zbog nemoći i impotencije mrziš žene i neću ti stajati na muku.' I evo njega s briljantnim zaključcima na nivou primata: 'Ja? Impotentan?' I uspravi ponosno svih svojih 80-ak godina i sažme svu životnu mudrost koju je putem pabirčio i istisne iz sebe: 'Skini gaće sada da ti pokažem tko je impotentan - opisala je.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

Svađa se nastavila.

- Ja se vratim persiranju, svjesna da je bolje i verbalno se udaljiti od gnjevnog ranjenika, potpuno pomirena da ovu bitku gubim. 'Gospodine, što vam pada napamet. Pogledajte se. Ni za sve pare ovog svijeta - dodala je Pišek.

- Zadovoljan sam sobom - on teatralno poentira, nesvjestan da smo mu jedina publika ja i gospođa s početka priče. "'Eto! Rekao sam! Pare!' Tući ga ne smijem, u verbalno blato s njim ne želim, povukla sam se - opisala je Nikolina i onda zaključila: 'Naš lijepi Zagreb i njegovi kvartovski džentlmeni.'

Foto: Instagram/

