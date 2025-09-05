Nikolina Pišek: 'Muškarac mi je dobacio da sam 'napumpana sponzoruša'. Prebacilo me...'

Poznata televizijska voditeljica Nikolina Pišek doživjela je iznimno neugodno iskustvo u središtu Zagreba, kada je postala metom verbalnog napada nepoznatog starijeg muškarca. Incident, koji se odigrao u blizini Britanskog trga, jedne od najživljih točaka grada, Pišek je detaljno opisala na svom Instagram profilu.

Dok je prelazila cestu na pješačkom prijelazu, jedna ju je gospođa upozorila na automobil koji se približavao velikom brzinom. Pišek je ugledala stariji automobil za čijim je upravljačem sjedio umirovljenik, za kojeg je, kako je navela, posumnjala da je bio pripit. Iznervirana zbog očite nepažnje i potencijalne opasnosti koju je predstavljao, doviknula mu je da pripazi kuda vozi.

- I kroz otvoreni prozor čujem: 'Što brbljaš na pješačkom, sponzorušo jedna napumpana?' Kvrc. Tako mi se prebacila neka sklopka u glavi. Sponzoruša? Napumpana? Zna li on tko sam ja? Ili možda zna, pa govori iz predrasuda i iz pozicije slabog intelekta? - napisala je Pišek na Instagramu, a onda je pojasnila kako se obračunala s umirovljenikom za volanom.

Foto: Instagram

- Ništa. Priđem ja tom otvorenom prozoru, nalaktim se i pitam. Persiranje je nestalo netragom. 'Jesi li ti ti mene nazvao napumpanom sponzorušom?' 'Jesam', kaže ponosno. 'A što si drugo?' Zamišljam kako ga nokautiram i govorim: 'Gledaj. Neću te udariti jer se bojim jer si star i nemoćan. Shvaćam da zbog nemoći i impotencije mrziš žene i neću ti stajati na muku.'

I evo njega sa briljantnim zaključcima na nivou primata: 'Ja? Impotentan?' I uspravi ponosno svih svojih 80-ak godina i sažme svu životnu mudrost koju je putem pabirčio i istisne iz sebe: 'Skini gaće sada da ti pokažem tko je impotentan! - opisala je Pišek situaciju.

- Ja se vratim persiranju, svjesna da je bolje i verbalno se udaljiti od gnjevnog ranjenika, potpuno pomirena da ovu bitku gubim. 'Gospodine, što vam pada napamet. Pogledajte se. Ni za sve pare ovog svijeta'.

Zadovoljan sam sobom, on teatralno poentira, nesvjestan da smo mu jedina publika ja i gospođa s početka priče. 'Eto! Rekao sam! Pare!' Tući ga ne smijem, u verbalno blato s njim ne želim, povukla sam se - opisala je Pišek ovu neugodnu situaciju.

"Naš lijepi Zagreb i njegovi kvartovski džentlmeni", zaključila je objavu na Instagramu.