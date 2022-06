Nikolina Pišek: Što god izjavim, ode u sto smjerova i bude loše

Nikolina Ristović ex Pišek (46) oglasila se nakon brojnih nagađanja o uzroku smrti njezina muža, pokojnog Vidoja Ristovića, piše srpski Kurir.

- Na pitanje kako sam ovih dana ne želim dati odgovor. Ima ih još, ali to je prvo - rekla je Nikolina.

- Ne želim dati izjave na sve ove gluposti koje se pojavljuju. Što god izjavim od u sto smjerova i uvijek ispadne loše - dodala je.

Podsjetimo, Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, otac pokojnog Vidoja, nedavno je u ispovijesti za srpske medije izjavio da još uvijek čeka toksikološki nalaz koji će otkriti pravi uzrok smrti njegova sina, ali i prozvao maserku Danijelu rekavši da ona jedina zna pravu istinu. Uz to, srpski mediji maserku Danijelu nazvali su Vidojevom ljubavnicom.

- Nalazi još nisu stigli i ne znam kad će. Otkako mi je umro sin ne znam što je uzrok, a što se Danijele tiče, mi se nismo čuli. Ne čudi me što neće ništa govoriti, ona je u strahu, ne znam što krije. Nemam drugo objašnjenje - rekao je Vidojev otac Miša Grof pa istaknuo da ga najviše zanima zašto je Danijeli toliko trebalo da pozove hitnu pomoć.

- Kada sam bio u stanu kod nje ništa mi nije rekla jer nisam razgovarao s njom. Postavio sam joj jedno pitanje, a ono je bilo zašto odmah nije zvala hitnu. Prošlo je više od pola sata otkako je Vidoje umro, a pomoć je stigla kasnije. Zanima me što se dogodilo u tom stanu. Od Danijele nema ni traga ni glasa. Čekam nalaze kako bi ju tražio da mi objasni kako i što - dodao je.

Miša Grof kasnije se osvrnuo i na svoj odnos s Nikolinom Pišek, o kojem se nakon Ristovićeve smrti također puno nagađalo.

- Ne znam zašto ljude zanima kako ćemo podijeliti imovinu. Sve što je moj sin imao vodi se na moje ime, a ne vidim razlog zašto bi koga zanimalo kako ćemo mi to u obitelji podijeliti. Pričalo se da smo Nikolina i ja u lošim odnosima, ali to nije točno - rekao je pa zaključio da se voditeljica polako oporavlja od suprugove smrti, ali da se on nikada neće oporaviti.

