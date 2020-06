\u00a0

\u017divimo u svijetu u kojem se hrabrost mjeri time da se bacamo sa mosta i ska\u010demo padobranom, a ne mo\u017eemo osobi koja nam se svi\u0111a poslati poruku. Pozvati na kavu. Imati bilo kakvu reakciju. Gdje plivamo sa morskim psima, a bojimo se emocija. Gdje mu\u017eevnost zna\u010di imati bradu i mi\u0161i\u0107e, a nema je u prsima i djelima. Gdje je ljepota u onome \u0161to stavi\u0161 na sebe, a ne onome \u0161to ima\u0161 unutar sebe. Gdje gotovo uop\u0107e vi\u0161e nema sredine. Gdje su djevojke ili toliko otvorene ili toliko zatvorene da do njih ne mo\u017ee\u0161 uop\u0107e. Gdje su mu\u0161karci ili prenapadni ili ne \u010dine ni\u0161ta. Sve se oko nas izmjenilo. A mi se vadimo na vremena. Neka su ka\u017eu nova, druga\u010dija. I jesu, ali nisu vremena kriva. Mi smo. Mi smo druga\u010diji. Mi smo se pogubili u ulogama i pona\u0161anjima. Mi gledamo iskrivljeno, mi rangiramo po pogre\u0161nim kriterijima, mi generaliziramo, Mi smo ti koji jednostavno nismo originali. Nemamo sebe, nemamo svoje ja. Mu\u0161karci smo samo izvana. \u017dene smo samo po onome \u0161to vidi\u0161. A iznutra pra\u0161ina. Strahovi koji izjedaju, snovi koji \u010dekaju, potencijali i talenti koje ne iskori\u0161tavamo. Zato se trgnimo, \u010dovje\u010de. Dignimo se i \u017eivimo. Ako volimo, recimo. Ako nam se netko svi\u0111a, javimo se. Ne propu\u0161tajmo prilike. Ne gubimo se u masi. Nismo ro\u0111eni da se izjedna\u010davamo, nego da se isti\u010demo. Da budemo originali jer to jesmo, taman i da ne \u017eelimo biti. Nitko nije sli\u010dan nama i nikada ne\u0107e biti. Dovoljno je. Ne spu\u0161tajmo glavu ni pred kim i nikoga se nemojmo bojati. Pa \u0161ta ako sam ja Ivana Klari\u0107? Pa \u0161ta ako si ti Jure, Ante, Stipe? Ljudi smo \u010dovje\u010de samo. Kada se svjetla ugase samo smo ono \u0161to nitko ne vidi. Obi\u010dni, jednostavni ljudi ispod istog neba. I to je sve. Ajmo po\u010det \u017eivjet. Ajmo probat barem. (I.K.) #inspiration #life #usudise #kasnocebitikasnije





