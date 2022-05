Nikolini je nakon smrti supruga Vidoja ostao kredit od 800.000 eura: Kupili su vilu u Zagrebu

Pravo na nasljedstvo imaju udovica Nikolina Pišek i kćeri pokojnika, Matea i Una Sofija, riječi su odvjetnice Sare Papaz, piše Kurir.rs. Tako bi bilo da je preminuli Vidoje Ristović, srpski povjesničar umjetnosti i suprug Nikoline Ristović ex Pišek, imao imovinu na svoje ime. Ali to nije slučaj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ni stan u Beogradu u kojem je živio s obitelji nije njegov već se vodi na ime njegova oca Viktora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof, što je Viktor i potvrdio ovih dana.

- Sva imovina mog sina je na moje ime, ne znam samo zašto se o tome sada priča i zašto je to bitno. Vidoje se još nije ohladio! Izgubio sam sina, ne razmišljam o imovini. Što se podjele imovine tiče sve je moje i ne znam o kakvom dijeljenju me pitate. Ne zanima me što se piše u medijima. Sahranjujem sina, ne znam što očekujete još da vam kažem. Moje nasljedstvo je moja stvar i ja o tome odlučujem - rekao je Miša Grof, piše mondo.rs.

I prije nego što je Vidoje sahranjen, raspravljalo se o tome tko će naslijediti njegovu imovinu; nakit, umjetničke slike, a mislilo se da ima i nekretnine. Već kad ta u Beogradu nije bila u njegovom vlasništvu, mnogi su pomislili da je barem nekretnina u Zagrebu, koju su kupili prošle godine, upisana na njegovo ime. Ipak, Kurir doznaje od izvora iz Hrvatske kako se vila u Zagrebu vodi na Nikolinino ime.

Smatra se da radovi još traju, odnosno da je u tijeku renovacija pa Pišek s kćeri navodno boravi u iznajmljenoj kući. Spomenuti srpski portal piše i kako Vidoje i Nikolina 'pametnu vilu' nisu kupili u gotovini u potpunosti, jer je koštala milijun i pol eura, pa su dignuli kredit u jednoj banci u Austriji. Riječ je o dvije pozajmice od po 400 tisuća eura, ukupno 800 tisuća eura.

To znači da su ostatak od 700.000 eura platili u kešu. Nikolina je, dakle, vlasnica vile i kao takva, mora otplaćivati rate kredita koje su sigurno visoke. Ta kuća neće biti predmet podjele imovine jer se nikad nije ni vodila na pokojnog Vidoja, ističu.

Vidoje, Nikolina i Una Sofija i prije su boravili u Hrvatskoj i to u Nikolininom djevojačkom stanu, u kojem su bili dok se nije dogodio potres u Zagrebu u ožujku 2020. Kasnije je u istom stanu curio plin pa su voditeljica i djevojčica umalo stradale. Tada su odlučili kupiti kuću. Preseljenje iz Beograda u Zagreb nije bila laka odluka, ali im se činila kao ispravna jer je mirnije okruženje za odgoj djeteta i praćenje izvannastavnih aktivnosti, pojasnila je nedavno Nikolina.

O skupocjenom nakitu voditeljice često se pisalo u medijima. Posebno o njezinom zaručničkom prstenu za kojeg je pokojni Vidoje izdvojio 15 tisuća eura. Pretpostavlja se da joj je Vidoje ostavio nakit vrijedan stotine tisuća eura.

- Inače moj bračni prsten, čak i da ga imam, ne bi ga detektirali kao bračni prsten jer ga ne nosim, dobro u zadnje vrijeme ga čak i nosim često, ali ni moj suprug ni ja nismo nešto konvencionalni i ni on ga ne nosi, ali ja svoj bračni prsten jako volim, tako da ću ga zadržat čak i ako se razvedem - izjavila je jednom prilikom Nikolina za RTL.

Podsjećamo, Vidoje je preminuo u 44. godini, na stolu za masažu. Vidojin otac Viktor za Blic.rs rekao je više o uzroku smrti:

- Naša tuga za sinom je neizmjerna, srce nam se para! Nije ni primjereno ni da se drugi, a kamo li ja bavim temama koje su toliko sramotne u trenutku kada nas je napustilo mlado i divno biće. Moj sin nije umro tijekom odnosa. Danas su mi stigli nalazi obdukcije. Do smrti je došlo usred dišne insuficijencije (op.a. stanje u kojem razina kisika u krvi postaje opasno niska odnosno razina ugljikova dioksida opasno visoka) koja je uzrokovala popuštanje rada srčanog mišića.

Najčitaniji članci