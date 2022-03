Nikša Bratoš: Te godine kad ne dobijem kipić, bit će mi drago što je došla nova generacija'

Nikša Bratoš (62) do sada je osvojio nevjerojatna 42 Porina, a iz Osijeka njegovoj kolekciji pridružila su se još tri kipića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, osvojio je Porin za Najbolji aranžman zajedno sa Zlatanom Stipišićem Gibonnijem za skladbu „Lažu fotografije“, Porina za Producenta godine te Porina za najbolju snimku zajedno s Domagojem Perišićem za album „U po' ure (Extended Edition)“ Zlatana Stipišića Gibonnija.

- Rekli su mi da vodim evidenciju o tome za što sam ih sve dobio, ali ne vodim - priznao nam je te nadodao:

- Imam dobar pregled kako se izgled kipića mijenjao kroz godine. Imam ih u raznim bojama te su svi jednako zanimljivi - rekao je.

Otkrio je ovaj ponosni vlasnik 42 kipića kako mu je drago što struka prepoznaje i cijeni to što radi.

- Sve dok radiš to što radiš, dok u tome uživaš, onda ti je drago i kad struka zna cijeniti to što si napravio. One godine kada ga ne dobijem, bit će mi drago što je došla neka nova mlada generacija, a već ih sada ima sjajnih, koji će preuzeti moju ulogu - zaključio je Nikša Bratoš.

Najčitaniji članci