Nina Badrić inati se dolasku sve hladnijeg vremena: Pokazala je vitke noge u kratkoj haljinici...

Ljeto i vrijeme godišnjih odmora samo što nije došlo kraju, a Nina Badrić (51) već se neko vrijeme inati dolasku hladnijeg vremena.

U bijeloj haljinici, ruku pod ruku s prijateljicom, šetala je Hvarom.

- Ljeto nije gotovo - poručila je pjevačica svojim obožavateljima.

Kratku haljinu, ali i njezine druge modne kombinacije primijetili su fanovi i nisu odoljeli prilici da ju pohvale.

- Uvijek si najbolje obučena - napisali su.

Nina je ljeto provela u svojoj malenoj oazi. Često ističe da Hvar smatra svojim drugim domom, a fanovima je pokazala i interijer stana na otoku.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno u IN Magazinu progovorila o tome kako se danas vrši golemi pritisak na žene i njihovu ljepotu, a da se muškarce tretira potpuno drugačije.

- Žena što je starija je otpisanija, muškarac što je stariji on je šarmantiji makar bio debeo, zapušten, prljav, imao trbušinu do zuba, njemu će uvijek naći i reći 'on je boemski šarmantan'. A nema veze što smrdi na kilometre, a nama ženama će svaku boru isticati pa prvi komentar će bit 'Ma vidi ovu što se raspala!' - rekla je tada Nina.