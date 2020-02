Nina Badrić: Nedostaje mi da mi zbog nekoga klecaju koljena

Pjevačica Nina Badrić (47) priprema se za koncert u zagrebačkoj Areni te kaže kako pazi na prehranu koliko god može, ali da nije opterećena time.

- Čovjek si nekada treba priuštiti sitni grijeh, a onda to lijepo plati u teretani. Ne valja pretjerivati ni u čemu, no shvatila sam da me svaka večera poslije sedam navečer skupo košta, tako da se trudim preskočiti sve - rekla je za za Slobodnu Dalmaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nina vjeruje u ljubav jer se ona ne događa svake dvije godine u životu već se, kako kaže, samo jednom dogodi 'ono pravo', koje je vrijedno čekanja.

- Ne sjećam se kad sam se zadnji put zaljubila. Mislim da je to bilo u prošlom desetljeću i malo mi fali taj osjećaj kad znate da vam zbog nekoga klecaju koljena. Ima jedna izreka koja me uvijek nasmije: Ne želim svakog, želim cara kao što sam ja - rekla je Nina te otkrila kako bi se ponovno udala ako bi pronašla pravu osobu.

Foto: Instagram

Nina je bila predstavnica Hrvatske na Euroviziji 2012. godine, ali više nije toliko optimistična prema tom natjecanju.

- Da netko zna formulu za pobjedu na Eurosongu, gdje bi mu bio kraj? To odavno nije natjecanje pjesama i pjevača, nego zemalja. I to nije nikakva tajna. Zadnjih godina je bitan tim, kao i live nastupi koji moraju biti spektakularni, što puno košta. Mi se uvijek oslanjamo na haljinu ili koreografiju, to je naš spektakl. Ja bih odavno Eurosong prepustila novim imenima željnih promocije i uspjeha - zaključuje Badrić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':