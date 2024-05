Nina Badrić o vjeri: 'Bez Boga ne idem ni preko ceste!'

Ne znam jesam li luda ili munjena, što je sa mnom, ali stvarno je tako bilo i tako još uvijek je. Ali stvoriti karijeru samo na temelju pjesama i jednog svog velikog rada i truda uopće nije lako, pogotovo ako si žena. Ali evo me, tu sam još uvijek na svojim nogama i idem dalje, rekla je Nina Badrić (51) za IN Magazin. Pjevačica slavi 30 godina svoje karijere.

Pjevačica kaže kako je veliki borac u životu te da dosta toga što joj se događa voli zadržati za sebe.

- Moja poslovica je bila 'radije da me mrze nego da me žale' - rekla je te otkrila kad joj je najteže, najveću snagu daje joj vjera.

- Ja se uvijek držim Boga i uvijek kažem sebi - jednostavno bez Boga niti preko ceste, i to se pokazalo kao moja dobitna kombinacija. Ja sam tu pronašla svog najboljeg prijatelja - rekla je Nina.

Pjevačica će krajem studenog ove godine proslaviti 30 godina karijere koncertom u zagrebačkoj Areni. Tim povodom će u rujnu, nakon dugih 12 godina, izaći njezin novi album pod nazivom #onokad.

- U ovome poslu kao ženi nitko mi nije čuvao leđa pa sam sama sebi morala biti čuvar i korektor. Mnogi su se 'očešali' o mene jer su znali da me nema tko obraniti. Ipak, dobri Bog me je pripazio na mome putu, to sa sigurnošću mogu reći jer su se neke iznimno opasne situacije u kojima sam se našla uvijek okrenule na dobro. Susretala sam se na svome putu s različitim ljudima. I dobrim i onim lošima. Doživjela sam puno puta ucjene, nepravde i zastrašivanja moćnih muškaraca. U životu sam, nažalost, upoznala i psihopate u pravom smislu te riječi koji su me pokušali psihički ili emocionalno zlostavljati. Zapravo, ispravnije je reći slomiti. Nažalost, to su redom bili muškarci koji su demonstrirali svoju silu u danom trenutku - rekla je