Nina Badrić otkrila što nosi u torbici: Tako je to kod nas cura

Pjevačica Nina Badrić gostovala je u emisiji 'Velika pitanja malih ljudi' na bravo kids radiju, gdje ju je ugostila najmlađa radijska voditeljica u Hrvatskoj - Maša Gavranić.

- Drago mi je da si me pozvala. Jako sam se radovala. Čula sam da si fantastična, pravi profesionalac, ali nisam znala da si tako lijepa. Dovela sam ti i Tota - rekla je Nina kroz osmijeh.

Prisjećajući se svojih početaka, otkrila je da je vrlo rano znala čime se želi baviti u životu.

- Imala sam devet godina kad sam se upisala u zbor Zvjezdice, ali sam i ranije znala da ću biti pjevačica kad narastem. Pravila sam se da sam najbolja, mikrofon bi mi bio lak za kosu ili četka. Kad bi me roditelji poveli na svadbu ili feštu, onda bih ukrala pjevačici mikrofon dok je na pauzi - ispričala je.

Na Mašino pitanje koja joj je omiljena pjesma koju je otpjevala, Nina je rekla: 'Možda 'Čarobno jutro'. Mislim da je to pjesma koja će ostati za sva vremena.'

Iako joj je glazba obilježila cijeli život, priznaje da postoje trenuci kada joj je potrebna tišina.

- Nećeš vjerovati, ali nikad ne pjevam pod tušem. Čak nekad ne slušam glazbu dok sam u autu. Stalno sam u studiju, na koncertima, život mi je obilježen glazbom, tako da se nekad odmorim kad mogu. Na moru su mi cvrčci glazba - rekla je Nina, otkrivši i koliko voli boraviti uz more: 'Tamo mi je sve super. Tamo ništa ne raditi mi je zakon.'

U razgovoru nije nedostajalo ni zabavnih pitanja. Kada bi se na jedan dan mogla zamijeniti s nekim drugim zanimanjem, izbor bi bio vrlo jednostavan.

- Zamijenila bih se s nekom kuharicom da uvijek mogu jesti finu hranu - kroz smijeh je priznala glazbena diva.

Otkrila je i da je privatno najčešće možemo vidjeti u opuštenim izdanjima: 'Više volim trenirku privatno. Evo danas imam tenisice. Ali mi je lijepo i kad me drugi srede za nastup, naprave mi neku lijepu haljinu poput tvoje sada.'

Na kraju je Maši dopustila i mali uvid u svoju torbicu.

- Ti možeš slobodno zaviriti u moju torbicu. Imam mobitel, novčanik i nosim vrećice za psa i neke grickalice za njega. Torba mi je kao i svaka druga, prepuna beskorisnih stvari. Ova je sad mala, a na put uglavnom nosim veliku torbu u kojoj ništa ne mogu naći. Tako je to kod nas cura - zaključila je Nina.