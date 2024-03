Nina Badrić oduševila fanove blještavim kombinezonom, a u prvi plan stavila je vitki struk

Nina Badrić (51) u četvrtak je imala nastup u beogradskom klubu, a publika je bila oduševljena. Za tu večer, Nina je odlučila odjenuti blještavi kombinezon, kojim se pohvalila na svojim društvenim mrežama. Brojni su joj udijelili komplimente, a pjevačica je pokazala svoju vitku figuru.

U blještavom kombinezonu smeđe boje Nina je stala pred beogradsku publiku, a odjevnu kombinaciju upotpunila je visokim cipelama na petu.

Kombinezon joj je otkrio ruke, a istaknuo vitki struk. Svoju novu frizuru zalizala je unatrag, a šminkom je istaknula oči.

Brojni su joj udijelili komplimente.

'To je taj struk', 'J.Lo lagano može u penziju', 'Baš si zgodna', 'Seksi i sa stilom', pisali su joj u komentarima.

Foto: Instagram/Nina Badrić

Nedavno se pjevačica odlučila na veliku promjenu, a otkrila je i kako je došla na tu odluku.

- Nije lako capnuti kosu skroz do kraja.Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visit kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots - ispričala je Nina za In Magazin.

Foto: Instagram/Nina Badrić

Mnogima se svidjela 'nova' Nina.

'Wow, ženo predivna si!', 'Bože kako ti izgledaš', 'Prelijepa', pisali su joj.