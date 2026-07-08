Nina Badrić otišla na odmor na Hvar: 'Usavršavam ljenčarenje'

Nakon aktivnog radnog proljeća, koje je obilježio izlazak novog albuma, Nina Badrić spakirala je kofere i pobjegla na svoju omiljenu ljetnu adresu - otok Hvar. Svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u prve dane odmora, otkrivši kako planira napuniti baterije u svojoj oazi mira.

"Moj odmor može početi! Sporo, lagano, usporeno pa repeticije svaki dan dokle god ne usavršim ljenčarenje", napisala je Nina uz fotografije s njezine hvarske adrese u Jelsi.

S njom je na odmoru i njen pas Toto.Osim u druženju s kućnim ljubimcima i upijanju sunca, Nina će vrijeme kratiti i uz dobre knjige. Na bijeloj komodi ističe se hrpa knjiga, među kojima su klasici poput romana "Kad izgore svijeće" mađarskog pisca Sándora Máraija, ali i recentni svjetski bestseleri kao što su "I nebom teku rijeke" turske autorice Elif Shafak te "Svježa voda za cvijeće" Francuskinje Valérie Perrin. Među odabranim naslovima našao se i globalni fenomen samopomoći, knjiga "12 pravila za život" kanadskog psihologa Jordana B. Petersona.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Obožavatelji su joj u komentarima jednoglasno poručili da je odmor itekako zaslužila. "Uživaj kraljice", "Neka ti svaki trenutak bude lijep baš onako kako tvoje veliko čisto srce zaslužuje", samo su neke od poruka koje su joj uputili.

Foto: Instagram/Nina Badrić

Zasluženi odmor uslijedio je nakon što je u veljači objavila dugoočekivani album "Moji ljudi", a potom održala i nekoliko zapaženih koncerata, uključujući tri unplugged nastupa u beogradskom Sava Centru.

*uz korištenje AI-ja

