Obavijesti

Show

Komentari 0
SPREMNA ZA ODMOR

Nina Badrić otišla na odmor na Hvar: 'Usavršavam ljenčarenje'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 4 min
Nina Badrić otišla na odmor na Hvar: 'Usavršavam ljenčarenje'
8
Foto: Instagram/Nina Badrić
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U svom drugom domu Nina će odmarati ovo ljeto, uz kućne ljubimce, dobro štivo, sunce i more

Admiral

Nakon aktivnog radnog proljeća, koje je obilježio izlazak novog albuma, Nina Badrić spakirala je kofere i pobjegla na svoju omiljenu ljetnu adresu - otok Hvar. Svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u prve dane odmora, otkrivši kako planira napuniti baterije u svojoj oazi mira.

Zagreb: 4.7.1972. ro?ena pjeva?ica Nina Badri? Zagreb: 4.7.1972. ro?ena pjeva?ica Nina Badri? Zagreb: 4.7.1972. ro?ena pjeva?ica Nina Badri?
44
Foto: cagaljiv

"Moj odmor može početi! Sporo, lagano, usporeno pa repeticije svaki dan dokle god ne usavršim ljenčarenje", napisala je Nina uz fotografije s njezine hvarske adrese u Jelsi.

S njom je na odmoru i njen pas Toto.Osim u druženju s kućnim ljubimcima i upijanju sunca, Nina će vrijeme kratiti i uz dobre knjige. Na bijeloj komodi ističe se hrpa knjiga, među kojima su klasici poput romana "Kad izgore svijeće" mađarskog pisca Sándora Máraija, ali i recentni svjetski bestseleri kao što su "I nebom teku rijeke" turske autorice Elif Shafak te "Svježa voda za cvijeće" Francuskinje Valérie Perrin. Među odabranim naslovima našao se i globalni fenomen samopomoći, knjiga "12 pravila za život" kanadskog psihologa Jordana B. Petersona.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Obožavatelji su joj u komentarima jednoglasno poručili da je odmor itekako zaslužila. "Uživaj kraljice", "Neka ti svaki trenutak bude lijep baš onako kako tvoje veliko čisto srce zaslužuje", samo su neke od poruka koje su joj uputili. 

Foto: Instagram/Nina Badrić

Zasluženi odmor uslijedio je nakon što je u veljači objavila dugoočekivani album "Moji ljudi", a potom održala i nekoliko zapaženih koncerata, uključujući tri unplugged nastupa u beogradskom Sava Centru.

 *uz korištenje AI-ja
 
GLAZBENA DIVA Nina Badrić proslavila je svoj 54. rođendan, a prvu pjesmu je snimila još davne 1994. godine
Nina Badrić proslavila je svoj 54. rođendan, a prvu pjesmu je snimila još davne 1994. godine

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova ljubav? Šime nakon Maje u društvu atraktivne plavuše: 'Šetali su se i držali za ruke'
IMAMO FOTKE!

Nova ljubav? Šime nakon Maje u društvu atraktivne plavuše: 'Šetali su se i držali za ruke'

Dok Maja Šuput ovih dana gušta u Španjolskoj, Šime Elez privukao je poglede u šetnji s atraktivnom plavušom
Laura iz 'Savršenog' ide u istražni zatvor. Šire se snimke divljanja. Evo za što je terete
S LISICAMA U DORH

Laura iz 'Savršenog' ide u istražni zatvor. Šire se snimke divljanja. Evo za što je terete

Završetkom istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena počinila kazneno djelo napada na službenu osobu, a zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog, javlja policija
Tamne naočale nisu mogle sakriti tugu. Slomljena Željka Ogresta oprostila se od brata
NAJTUŽNIJI PRIZORI IZ HNK-A

Tamne naočale nisu mogle sakriti tugu. Slomljena Željka Ogresta oprostila se od brata

Tamne naočale skrivale su joj pogled, ali ne i tugu. U crnini, u prvom redu zagrebačkog HNK-a, Željka Ogresta sjedila je uz supruga Dubravka Merlića dok su se prijatelji i kolege u utorak opraštali od njezina brata, redatelja i scenarista Zrinka Ogreste

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026