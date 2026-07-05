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GLAZBENA DIVA

Nina Badrić proslavila je svoj 54. rođendan, a prvu pjesmu je snimila još davne 1994. godine

Piše Maša Mai Čigir,
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Nina Badrić proslavila je svoj 54. rođendan, a prvu pjesmu je snimila još davne 1994. godine
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Zagreb: Nina Badrić predstavila novi live album "Peristil Sentimenti" | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
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Proslavljena hrvatska pjevačica Nina Badrić glazbom se krenula baviti već s devet godina u dječjem zboru 'Zvjezdice'

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Nina Badrić je u subotu 4. srpnja proslavila svoj 54. rođendan, a može se pohvaliti kako je karijeru počela graditi prije više od 4 desetljeća. Kao djevojčica počela je pjevati u dječjem zboru 'Zvjezdice' te je s njima proputovala skoro cijeli svijet, snimila nekoliko albuma te stekla glazbeno iskustvo u gospelu i zbornom pjevanju. U 'Zvjezdicama je bila sedam godina, a nakon iskustva u zboru počela je pjevati kao prateći vokal poznatim hrvatskim bendovima poput Parnog valjka i Prljavog kazališta. 

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Foto: Privatni album/kolaž

U periodu dok je pjevala prateće vokale, Nina se zaposlila u jednom zagrebačkom butiku, a tamo ju je primijetio Dino Dvornik dok je pjevušila uz radio. Dino je tada ugasio radio i zamolio Ninu da sama otpjeva istu melodiju. Oduševljen njenim glazbenim talentom, Dino Dvornik ju je poveo te s njom obišao nekoliko vodećih hrvatskih diskografskih kuća te tada započinje njena profesionalna glazbena karijera. Prvi zapaženiji nastup Nina je imala na 'Croviziji' s pjesmom 'Ostavljam te', a zauzela je sedmo mjesto. Nakon tog nastupa, 1995. godine potpisala je svoj prvi profesionalni ugovor s Croatia Recordsom te iste godine predstavila svoj prvi album 'Godine nestvarne'. Sljedeće godine snimila je duet 'Ja sam vlak' s Emilijom Kokić, a pjesma je postala veliki hit te je najavila dolazak nove zvijezde na glazbenu scenu.

Zagreb: 4.7.1972. ro?ena pjeva?ica Nina Badri?
Zagreb: 4.7.1972. ro?ena pjeva?ica Nina Badri? | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Nina je za svoj drugi album 'Personality', koji je bio najprodavaniji 1997. i 1998. godine dobila čak dva Porina, za najbolji album pop i zabavne glazbe i za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Njezin glazbeni talent nije se zadržao sam u granicama Hrvatske pa je tako Nina obradom pjesme "I'm So Excited" grupe The Pointer Sisters postigla je zapažen uspjeh u Italiji, što ju je potaknulo da snimi i album na engleskom jeziku. Albumi 'Nina' (2000.), 'Ljubav' (2003.) i '07' (2007.) donijeli su nam neke od njenih najvećih hitova poput 'Nek ti bude kao meni', 'Ako kažeš da me ne voliš', 'Čarobno jutro' i 'Dodiri od stakla'. 

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Surađivala je s mnogim domaćim i stranim glazbenicima poput Petra Graše, Massima, Dine Merlina te američkog R&B pjevača Montella Jordana. Nini se 2012. godine ispunila dugogodišnja želja da predstavlja Hrvatsku na Euroviziji, a u Bakuu je nastupila s pjesmom 'Nebo', no iako se nije plasirala u finale taj nastup ostao je zapamćen kao jedan od najemotivnijih te godine na Euroviziji. 2016. godine održala je koncert u pulskoj Areni povodom 20 godina njezine glazbene karijere te je tim je koncertom Nina Badrić postala prva žena koja je nastupila u pulskoj Areni.

GLAZBENA DIVA FOTO Nina Badrić slavi 54. rođendan, pogledajte kako se mijenjala naša slavna pjevačica
FOTO Nina Badrić slavi 54. rođendan, pogledajte kako se mijenjala naša slavna pjevačica

Nina Badrić svoj privatni život nastoji držati dalje od očiju javnosti, no poznato je kako je od 2006. do 2012. godine bila u braku s poduzetnikom Bernardom Krasnićem. Nina Badrić ne skriva kako je predana vjeri te osim što nastupa na koncertima duhovne glazbe, često odlazi u svetišta poput Međugorja i Lourdesa. 

Foto: Instagram/Schreenshoot

Na društvenim mrežama često dijeli fotografije s Jelse na Hvaru gdje ima stan koji joj služi kao savršeni bijeg od svega te tamo često uživa u čitanju knjiga, druženju s prijateljima poput Gorana Višnjića te 'fjaki'. Nini društvo pravi i njen Bichon frise Toto koji Ninu prati svugdje, a postao je i miljenik pratitelja Nine Badrić na društvenim mrežama. 

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