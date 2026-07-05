Nina Badrić proslavila je svoj 54. rođendan, a prvu pjesmu je snimila još davne 1994. godine

Nina Badrić je u subotu 4. srpnja proslavila svoj 54. rođendan, a može se pohvaliti kako je karijeru počela graditi prije više od 4 desetljeća. Kao djevojčica počela je pjevati u dječjem zboru 'Zvjezdice' te je s njima proputovala skoro cijeli svijet, snimila nekoliko albuma te stekla glazbeno iskustvo u gospelu i zbornom pjevanju. U 'Zvjezdicama je bila sedam godina, a nakon iskustva u zboru počela je pjevati kao prateći vokal poznatim hrvatskim bendovima poput Parnog valjka i Prljavog kazališta.

Foto: Privatni album/kolaž

U periodu dok je pjevala prateće vokale, Nina se zaposlila u jednom zagrebačkom butiku, a tamo ju je primijetio Dino Dvornik dok je pjevušila uz radio. Dino je tada ugasio radio i zamolio Ninu da sama otpjeva istu melodiju. Oduševljen njenim glazbenim talentom, Dino Dvornik ju je poveo te s njom obišao nekoliko vodećih hrvatskih diskografskih kuća te tada započinje njena profesionalna glazbena karijera. Prvi zapaženiji nastup Nina je imala na 'Croviziji' s pjesmom 'Ostavljam te', a zauzela je sedmo mjesto. Nakon tog nastupa, 1995. godine potpisala je svoj prvi profesionalni ugovor s Croatia Recordsom te iste godine predstavila svoj prvi album 'Godine nestvarne'. Sljedeće godine snimila je duet 'Ja sam vlak' s Emilijom Kokić, a pjesma je postala veliki hit te je najavila dolazak nove zvijezde na glazbenu scenu.

Zagreb: 4.7.1972. ro?ena pjeva?ica Nina Badri? | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Nina je za svoj drugi album 'Personality', koji je bio najprodavaniji 1997. i 1998. godine dobila čak dva Porina, za najbolji album pop i zabavne glazbe i za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Njezin glazbeni talent nije se zadržao sam u granicama Hrvatske pa je tako Nina obradom pjesme "I'm So Excited" grupe The Pointer Sisters postigla je zapažen uspjeh u Italiji, što ju je potaknulo da snimi i album na engleskom jeziku. Albumi 'Nina' (2000.), 'Ljubav' (2003.) i '07' (2007.) donijeli su nam neke od njenih najvećih hitova poput 'Nek ti bude kao meni', 'Ako kažeš da me ne voliš', 'Čarobno jutro' i 'Dodiri od stakla'.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Surađivala je s mnogim domaćim i stranim glazbenicima poput Petra Graše, Massima, Dine Merlina te američkog R&B pjevača Montella Jordana. Nini se 2012. godine ispunila dugogodišnja želja da predstavlja Hrvatsku na Euroviziji, a u Bakuu je nastupila s pjesmom 'Nebo', no iako se nije plasirala u finale taj nastup ostao je zapamćen kao jedan od najemotivnijih te godine na Euroviziji. 2016. godine održala je koncert u pulskoj Areni povodom 20 godina njezine glazbene karijere te je tim je koncertom Nina Badrić postala prva žena koja je nastupila u pulskoj Areni.

Nina Badrić svoj privatni život nastoji držati dalje od očiju javnosti, no poznato je kako je od 2006. do 2012. godine bila u braku s poduzetnikom Bernardom Krasnićem. Nina Badrić ne skriva kako je predana vjeri te osim što nastupa na koncertima duhovne glazbe, često odlazi u svetišta poput Međugorja i Lourdesa.

Foto: Instagram/Schreenshoot

Na društvenim mrežama često dijeli fotografije s Jelse na Hvaru gdje ima stan koji joj služi kao savršeni bijeg od svega te tamo često uživa u čitanju knjiga, druženju s prijateljima poput Gorana Višnjića te 'fjaki'. Nini društvo pravi i njen Bichon frise Toto koji Ninu prati svugdje, a postao je i miljenik pratitelja Nine Badrić na društvenim mrežama.