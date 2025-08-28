Nina Badrić otkrila je kako je izgledalo njezino ljeto: 'Hvala na blagoslovljenim danima...'

Divno moje ljeto, hvala ti na blagoslovljenim danima, tim je riječima Nina Badrić (53) u četvrtak na društvenim mrežama opisala svoje ljetne dane. Provela ih je u društvu svoje majke Mile i prijatelja, okružena pjesmom, plesom i smijehom. Daleko od glamura, uživala je u jednostavnim trenucima.

A osim ljeta, Nina se nedavno osvrnula i na ljubav. Za nju ona nikad nije bila tabu tema. Dok Maja Šuput (45) i Jelena Rozga (47) danas pune naslovnice romansama s mlađima, pjevačica je podsjetila da je taj trend u ljubavi pokrenula još prije dva desetljeća.

- To sam ja pokrenula prije 20 godina kad je to zaista bila tabu tema tako da one kaskaju za mnom i sad ću ja pokrenuti trend stariji, najstariji, starije je slađe. Ja ću pokrenuti taj trend. Ljubav ne bira, današnji frajeri mlađi su jako, jako zreliji i puno zreliji nego moji vršnjaci tako da ja se svaki put iznenadim s koliko hrabrosti i s koliko samopouzdanja mi prilaze i s kakvim rečenicama, to su fine zrele rečenice. Kad je čovjek otvoren nek se desi šta se desi - rekla je za IN magazin.

Foto: Instagram/

A kakav bi je muškarac zaista oborio s nogu?

- Isti car ko ja, haha. Baš ovakav kao ja. Čovjek koji je sam sebe izgradio od nule, čovjek koji je dobar čovjek, duhovit, šarmantan i koji gušta u svemu što ja jesam. Prvenstveno osoba koja je prijatelj, sada u životu mislim da bi mogla bit samo s nekim tko ti je prijatelj, partner, drug u životu, tko prolazi s tobom kroz sve dobre i loše dane. Kad imaš najboljeg prijatelja pored sebe, kome se možeš povjeriti otići na najmanju barku ili najveći hotel i bit sretna, to je to - otkrila je Badrić.

U njezinu svijetu smijeh je najvažniji.

- Samo da je smijeh. Samo da je smijeh, ja sam jedan mučki provokator. Kao Grašo i ja sve ove godine nikad jedno drugome nismo dali kompliment, a smijemo sve evo već 20 i nešto godina - rekla je pjevačica.

Foto: Instagram/Schreenshoot

Kad se reflektori ugase, a koncertna euforija utihne, Nina odlazi na svoje posebno mjesto - Hvar.

- Kad sam davnih godina kupila dolje stan, nisam uopće razmišljala da bi to bila moja oaza mira nego da ću ja tu biti kratko i da ću ja prodati taj stan i da nemam šta raditi na otoku. Međutim iz godine u godinu sve više kako postajem zrelija zaljubljivala se u otočki mir, u način života koji je lagan i smiren. To je postao moj happy place, neki moj zen. Ondje sam našla mir - priznala je.

Foto: Instagram

U svemu tome veliku ulogu ima i vjera.

- Imam ogromnu zahvalnost. Mislim da da živim pet života za redom, ne bih se mogla zahvaliti za sve. Svatko nosi neku svoju težinu bez obzira kako izgledao, da li izgledao na van ili društvenim mrežama sretno i jako ali svaki čovjek ima nešto što ga grebe - zaključila je pjevačica.