Nina Badrić: 'Te tri minute bih iskoristila najbolje što mogu...'

Počela je potraga za novom glazbenom zvijezdom. U novu sezonu RTL-ova showa 'Zvijezde – ljetni hit' prijavio se ogroman broj kandidata, ali samo najbolji od njih imat će priliku pjevati na pozornici pred peteročlanim žirijem, kojeg čine Petar Grašo (43), Branko Đurić (56), Tonči Huljić (57), Andrea Andrassy (33) i Nina Badrić (46).

Pravedna i stroga, kako za sebe kaže, pjevačica Nina Badrić kandidate smatra fenomenalnima.

- Kandidati su fenomenalni, iznenađujuće dobri. Ipak smo prije šest mjeseci završili jedan veliki serijal RTL-ovih 'Zvijezda' i dobili sjajnu pobjednicu te sjajne mlade izvođače. I atmosfera među članovima u žiriju je odlična. Dobro smo uigrani kao ekipa, a ove smo sezone dobili i sjajnog Đuru tako da nam smijeha ne nedostaje - rekla je Nina za RTL.hr.

Pjevačica naglašava kako ne pušta nikog tko nije dobar i misli da neće biti blaga, a super joj je što svi imaju različita mišljenja, jer kako kaže, kandidati koji osvoje nju, primjerice, nisu osvojili Tončija ili Grašu.

- Ono što ja tražim je da je to neka mlada, specifična osoba s jako puno osobnosti - govori Badrić.

Ona smatra da glas sam po sebi ništa ne znači, ako izvođač ne dobaci do publike, jer da bi bio zvijezda Bog ti treba namijeniti takvu sudbinu. Kada se to dogodi u karijeri bilo kojeg umjetnika i kada to potraje dugi niz godina, onda se ta osoba, misli Nina, može nazvati zvijezdom.

- Publika želi doživjeti tog čovjeka i osjetiti sve ono što on priča u tekstovima svojih pjesama... Ako dobaciš do ljudi koji su tu ispred tebe, to je onda karizma - objašnjava Badrić.

Kada se radi o tremi, ona priznaje da je i samu od početka karijere prati pozitivna nervoza. Za kandidate ima par savjeta.

- Kandidatima bih savjetovala da budu puni sebe, pomalo i bezobrazni u svom talentu i nastupu. Kad kažem bezobrazni, zapravo želim reći sigurni... Ja bih na njihovom mjestu te tri minute iskoristila najbolje što mogu. Uopće ne bih razmišljala hoću li proći ili ne - kaže Nina i dodaje da bi pritom samo htjela sebi ostaviti jedan dojam i pobijediti radi sebe, da si dokaže da to može.