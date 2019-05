Pravi fan: Obožava Petra Grašu pa je po njemu nazvala sina...

Prošli tjedan počela je potraga za novom ljetnom glazbenom senzacijom. U novu sezonu RTL-ova showa 'Zvijezde – ljetni hit' prijavio se rekordan broj kandidata, ali samo najbolji od njih imat će priliku pjevati na pozornici pred peteročlanim žirijem.

Prva koja je stala na pozornicu pred 'opaki' žiri bila je natjecateljica koja je kalifornijski pijesak zamijenila dalmatinskim kamenom, Esther Canata (43). Amerikanka se preselila zbog supruga i sedmogodišnjeg sina u Hrvatsku kako bi sin upoznao svoje korijene, a otkrila je i da će uskoro dobiti drugo dijete! Esther je zaželjela da u duetu pjeva s Petrom, a predstavila se pjesmom Pat Benatar 'Hit Me With Your Best Shot'. Nakon nastupa žiri je progovorio na engleskom, a svi su je pohvalili da je imala odličan nastup i svih petero članova žirija stisnulo je zeleni gumb.

Foto: RTL

Josip Juraga (21), dolazi s Murtera, a ako prođe dalje, zaželio je da s Grašom otpjeva duet. Žiriju se predstavio pjesmom benda Plavi orkestar, 'Ako su to samo bile laži', koja ga podsjeća na ljetne avanture, a ljubav prema glazbi, kaže, naslijedio je od majke koja pjeva u zboru. Nakon nastupa Tonči mu je rekao kako je on točno znao ono što oni ne traže.

- Bio si toliko statičan i ne prenosiš mi energiju pjesme - rekao je Tonči Josipu, kao i Grašo koji je dodao da poradi na scenskom pokretu i dođe ponovno.

Foto: RTL

Jakov Peruško Rihtar (17) pohađa Grafičku školu u Zagrebu, bavi se pjevanjem te svira u bendu. U slobodno vrijeme vježba jogu, a po ljeti konobari. Želja mu je otpjevati duet s Đurom. Na pozornici je otpjevao pjesmu grupe Kaleo, 'Noo Good', a tri člana žirija podignula su svoje stolce.

- Ovaj se tvoj nastup odvijao u puno faza, a tvoj scenski nastup bez da čujemo glazbu bi bio kao da pjevaš narodnu glazbu', rekla mu je Andrea, no dodala da ima divan glas. Slično je komentirala i Nina rekavši mu da ima predivan glas. Đuri je Jakov zvučao kao imitacija dok je Graši njegov glas bio originalan. Na kraju su ga Tonči i Grašo zamolili da otpjeva nešto na hrvatskom, a kada je otpjevao 'Fridu', svi su zaključili da je Jakov vokal koji obećava.

Foto: RTL

Anja Rašić (26) i dolazi iz Bregane, a udana je i majka dvoje djece od kojih je jedan sin dobio ime po Petru Graši, pa ne čudi što bi njega odabrala da s njom pjeva duet. Anja je već nastupala na gradskim rivama poput Pakoštana, Zadra itd., a za nastup u 'Zvijezdama' odlučila se otpjevati pjesmu Danijele, 'Da je slađe zaspati'.

- Bila si dobra, vidi se da je amaterski, ali je bilo lijepo. Vratila si me u neko lijepo doba i što si otpjevala pjesmu moje Danijele - rekao joj je Petar te dodao kako mu je jako drago što je sina nazvala po njemu. Da je razveseli, Grašo se popeo na binu kako bi zagrlio Anju i potom su se fotografirali.

- Ajme, kad mi muž ovo vidi!' smijala se Anja. Tonči je samo komentirao kako traže nekoga luđeg. 'Imaš tri stolice, ništa još nije izgubljeno - zaključio je.

Foto: RTL

Marin Ćurković (35) godina dolazi iz Osijeka, ima dva sina i oženjen je, a supruga je glavni 'krivac' što se pojavio u ovom glazbenom showu. Ima svoj bend s kojim nastupa na svadbama, a zanimljivo je to da je prvi put zapjevao baš na svojoj svadbi, na nagovor supruge Maje. Za duet bi odabrao Petra Grašu, a na pozornicu ga nije najavila Antonija, nego njegova supruga Maja. Marin je otpjevao pjesmu Jacquesa Houdeka, 'Stotinama godina', a pjevao ju je upravo svojoj supruzi koja je ostala na pozornici. Svih petero članova žirija stisnulo je zeleni gumb za Marina.

Foto: RTL

Sljedeća je na pozornicu stala Patricija Hitrec (26) koja dolazi iz Zagorja, iako sada živi u Osijeku, a završila je operno pjevanje premda obožava pjevati stari rock. Željela bi zapjevati duet s Ninom Badrić, a odlučila je otpjevati pjesmu benda Teška industrija, 'Hej'.

- Sve je na svom mjestu, ali opet nekako nije dovoljno došlo do mene pa sam se na kraju spustio - rekao joj je Tonči. Patriciji se podignulo četiri člana žirija.

Foto: rtl

Iduća je natjecateljica bila Katarina Maria Čopić (21) iz Senja. Studira turistički menadžment i obožava tetovaže kojih ima tri, a pjeva od malih nogu. Svoj nastup posvetila je svom bezbrižnom djetinjstvu pjesmom Tonyja Cetinskog i Nike, 'Alien'. Katarina je dobila četiri glasa žirija i puno pohvala, a odabrala je Petra za duet, koji je komentirao da je njezino lice pamtljivo i puno karizme.

Foto: rtl

Zdenka Olujić (33) dolazi iz Splita radi na jahtama kao hostesa, a već je nastupila u glazbenim showovima, među ostalim i u 'Hrvatska traži zvijezdu', gdje je prošla u top 10. Zdenka je otpjevala pjesmu Doris Dragović 'Marija Magdalena'.

- Jako si simpatična i sviđaš mi se, samo budi prisutna kada si na pozornici i budi fokusirana jer se nemaš čega sramiti - rekla joj je Nina.

- Ti si frajerica, ali ja sam se bojao da ćeš past u nesvijest ako otpjevaš još jednom refren - smijao se Grašo.

Foto: RTL

Danilo Stankić (22) dolazi iz mjesta Kikinda u Srbiji, a pleše balet od malih nogu te se bavi glumom. Trenutačno glumi u kazalištu Komedija u jednom mjuziklu, a iz Kikinde se, kaže, zbog toga i jedan dan spakirao i otišao živjeti u Zagreb. Danilo je otpjevao pjesmu 'Skin', benda Rag'n' Bone Man. Nakon njegova nastupa Tonči se ustao kako bi mu zapljeskao, svi su ga članovi žirija pohvalili, a dobio je svih pet glasova žirija. Danilo je otkrio da njegova mama, koja je inače iz Zagreba, ne zna da je joj je sin otišao na audiciju pa će ovo za nju biti veliko iznenađenje.

Foto: rtl

Na binu je stala i Nadia Ferfoglia (19) koja dolazi iz Istre. Završila je srednju školu za tekstilni dizajn, no radi kao konobarica, a želja joj je otpjevati duet s Ninom. Nadia se odlučila za pjesmu Josipe Lisac i Dine Dvornika, ‘Rušila sam mostove od sna’ jer je jako podsjeća na osobu koju je nedavno izgubila.

- Ova pjesma traje tri minute, ali meni se činilo kao da je trajala sedam’, rekao joj je Tonči koji se, nakon što se podignuo na stolcu, ipak spustio s objašnjenjem da joj je želio samo biti podrška. ‘Što nisi neku jednostavniju pjesmu odabrala?’ - pitala se Nina.

Foto: RTL

Ana Maria Ćavarušić (17) dolazi iz Tomislavgrada, a trenutačno pohađa srednju školu. Glazbom se bavi od malih nogu i već je s osam snimila prvu pjesmu. Ana Maria je otpjevala popularni ljetni hit pjevačice Camile Cabello i Young Thuga, 'Havana', a svoj zeleni gumb stisnuli su Grašo, Nina i Andrea. Đuro je rekao da je umalo zaspao jer mu je pjesma dosadna, Andrea je rekla da se 'švercala', ali da je oličenje osobe koja bi trebala imati ljetni hit.

Foto: RTL

Giovanni Furlan (60) dolazi iz Siska, glumac je i kaskader koji je snimio tridesetak filmova sa svjetskim glumcima, 40 godina je ulični je svirač, reporter i fotograf, a voli crtati, skijati, igrati golf i tenis, a već je nastupao u showu 'Nikad nije kasno'. Pjesmu 'Vino na usnama', Vlade Kalembera, posvetio je svojoj pokojnoj prijateljici. Giovanni je dobio svih pet glasova žirija i gromoglasan pljesak publike, Nina je pohvalila njegov mladenački duh, a Grašo mu je rekao kako ne vidi razloga da ne ide dalje i da je potreban ovom showu.