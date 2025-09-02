Obavijesti

ČESTA META PREVARANATA

Nina Badrić upozorila: Pazite s kime razgovarate, ima bubanih

Pjevačica se ponovno našla na udaru internetskih prevaranata. Na društvenim mrežama podijelila je primjer lažnog razgovora i upozorila pratitelje da paze s kime komuniciraju

Dobro pazite s kime razgovarate. Sa mnom sigurno ne. Tim je riječima pjevačica Nina Badrić ponovno upozorila svoje pratitelje na internetske prevarante koji se lažno predstavljaju kao ona.

- Ima bubanih ljudi koji se čak predstavljaju kao ja i na mobitelu imaju moju profilnu sliku. Budite na oprezu jer traže svašta - dodala je nedavno na Instagramu.

Ovo nije prvi put da se Nina susrela s ovakvim pokušajima prevare. Ranije su se njezinim obožavateljima javljali profili koji su koristili  njezino ime za promociju različitih proizvoda. U jednoj prevari netko je u Ninino ime govorio o mršavljenju.

- Pozdrav draga Nina. Kruže videa u kojem dajete intervju i govorite da ste s nekim keto praškom skinuli kilograme. Ako biste mi htjeli odgovoriti, je li taj video montaža? Jer u istom nazivate ljude koji vježbaju idiotima - napisala joj je jedna žena.

- Vjerujem da ste dovoljno pametni da znate što je fake news. Ako niste vidjeli proizvod na mom službenom profilu da ga promoviram, onda vam je valjda jasno da iza toga ne stojim ja - odgovorila je Nina.

