Nina Donelli vratila se iz Dubaija prije samo 10 dana: Evo što kaže na trenutnu situaciju...

Slovenska pjevačica zabavne glazbe Nina Donelli do sada je već dva puta posjetila Dubai, a treći posjet toj, do sada idiličnoj turističkoj destinaciji, s koje se vratila prije samo desetak dana urezao joj se trajno u sjećanje jer je sa sobom povela desetomjesečnu kćer Anamariju kojoj je to bilo prvo duže putovanje. Vijest o nedavnom bombardiranju jedne od najposjećenijih svjetskih turističkih lokacija prenerazila ju je i ispunila strahom od pomisli da ju je samo nekoliko dana dijelilo od toga da se i sama nađe usred ratnih zbivanja.

Foto: Natalia Ponomarenko

“Danas uživaš u raju, već sutra sve može nestati, doslovno se pretvoriti u prah. Čini mi se nestvarnim da sam tek neki dan pisala o ljepotama i predivnim iskustvima koje sam vidjela i doživjela, a danas na portalima gledam buktinje i bombe kako padaju po mjestima gdje sam šetala s kolicima", rekla je.

Foto: Natalia Ponomarenko

"Teško mi je uopće vjerovati da se ovakve strahote događaju, mislila sam da je Dubai sigurno mjesto, to je bio jedan od razloga da ga odaberem za prvo putovanje s kćerkom i sada kada ovo sve gledam, jako sam uznemirena, osjećaj nemoći i nesigurnosti je jako intenzivan. Kad se sjetim gostoljubivosti i dobrote lokalnog stanovništva u koju sam se puno puta uvjerila, još mi je teže. Kad pomislim što sve prolaze ljudi, a posebno djeca u Iranu, Gazi, ima li kraja ratovima u svijetu?! ”, zavapila je pjevačica koja je prije 10 mjeseci postala majka malene Anamarije koju je dobila sa slovenskim odbojkašem Maticem Videčnikom.