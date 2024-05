Pjevačica Nina Donelli otišla na odmor na Bali: 'Izgorila sam, umalo se utopila, ali se vraćam'

Slovenska pjevačica Nina Donelli prava je putoholičarka. Obožava adrenalin koji ju obuzima već pri samom planiranju puta, a kaže da se s tim osjećajem može usporediti jedino izlazak na pozornicu pred razdraganu publiku. Nedavno je objavila novi singl 'Zašto zato' koji je vrijedno promovirala u Hrvatskoj i Sloveniji pa je došlo vrijeme za zasluženi odmor prije lude sezone ljetnih koncerata koja je pred njom.

Foto: Privatni album

Odabir je pao na Bali gdje je uživala 14 dana, prepuštajući se svemu što taj čaroban otok nudi. Ovoga puta egzotičnu lokaciju nije iskoristila za snimanje spota, kao što je to učinila na Malti, Mikonosu i u Moskvi, ali je snimila atraktivne fotografije na kojima u prvi plan dolazi njeno isklesano tijelo pa smo ju pitali kako održava formu.

Foto: Privatni album

- Trudim se jesti zdravo tako da je Bali po tom pitanju idealna destinacija za mene, toliko različitog voća i povrća nigdje nisam vidjela, neko i po prvi put, bilo je zanimljivo isprobavati okuse. A bez discipline ništa. Dižem se u 5 ujutro da bih stigla odraditi trening u teretani prije što započnem radni dan u obiteljskoj tvrtki. Nije lako, ali mi taj jutarnji trening da energije za cijeli dan. Po prirodi sam stalno u pokretu, ni na odmoru ne ljenčarim, već istražujem i prohodam po 20 kilometara, a na Baliju sam puno biciklirala - objašnjava simpatična Nina koja obožava toplo vrijeme pa ju temperature od 30 i više stupnjeva nisu spriječile da obiđe cijeli otok uzduž i poprijeko, a mala nepažnja bila je dovoljna da nastrada.

- Ljepote Balija su me toliko očarale da sam jedan dan zaboravila nanijeti kremu protiv sunca pa sam izgorjela. Inače sam izrazito svijetle puti, moram baš jako paziti na to da se minimalno izlažem suncu, ali eto, dogodilo se. Srećom, lokalni ljudi koji su i inače toliko dragi i ljubazni su mi pomogli s nekim prirodnim pripravkom protiv opeklina. Savjet svima koji se odluče ići na Bali – ponesite kreme za sunčanje od doma jer su tamo preskupe, za razliku od hrane i smještaja koji su jako jeftini. Kvalitetan obrok je oko 2 eura, noćenje s doručkom od 20 do 50 eura, a prepustila sam se i fenomenalnim masažama koje su samo 5 eura za sat vremena - ispričala je.

Foto: Privatni album

Ninu su se najviše dojmila kaskadna rižina polja Tegalalang koja su pod Unescovom zaštitom, ronjenje s kornjačama u kristalnom moru minijaturnog otoka Gili Trawangan u srcu indonezijskog arhipelaga, a kako voli kavu, nije mogla ne probati Kopi luwak, najskuplju vrstu kave specifičnu za područje Indonezije čiji način proizvodnje intrigira javnost. Naime, proizvodi se od izmeta azijske cibetke, životinje nalik mački te ju odlikuje specifičan, intenzivan okus, a Nina iskreno kaže da joj i nije bila nešto posebno. Avanturistički duh pokazala je odvaživši se voziti skuter po cestama Balija, a to je kaže, nadrealno iskustvo jer je promet u kontroliranom kaosu.

Foto: Privatni album

- Trosatna vožnja brodom do otoka Nusa Penida na otvorenom moru Indijskog oceana me pošteno izmorila, valovi su bili veliki i brod se toliko ljuljao da sam se doslovno bojala za život, svima nam je bilo mučno, ali dolazak tamo izbrisao je sav strah. Plaže Kelingking, Angel's Billabong i Broken Beach su kao iz nekog filma o Jamesu Bondu, tako da mi je bilo žao da sa mnom nije bila moja snimateljska ekipa, ali tko zna, možda idući put povedem i njih pa snimimo spot za neku od novih pjesama koje uskoro snimam - kaže.

Foto: Privatni album