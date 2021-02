Prije subotnje večeri po svim kladionicama bila je favoritkinja ovogodišnje Dore, no Nina Kraljić (28) na kraju nije uspjela pobijediti. U Opatiji je završila kao druga, a čini se da se s tim poprilično teško miri. Na društvenim mrežama netom poslije proglašenja pobjednika požalila se svojim pratiteljima kako je sabotirana od samog početka, a sljedeći je dan provela u prepucavanju s neistomišljenicima.

- Ljudi, hvala na svemu, što ste glasali za nas. Čujem da je naš broj doslovce bio nepostojeći, miks je bio vrlo zanimljiv. Sve smo znali, kad smo bili stavljeni prvi, a ždrijeb ne postoji, tako da nemojte se uzrujavati... Hvala puno što ste bili uz nas. Teže je pobijediti na Dori nego na Eurosongu, što isto puno govori. Pratite naš projekt, bit će još ovakvih pjesama - rekla je Nina.

Nešto kasnije pohvalila je pjesme i nastupe Mije Negovetić, ToMe i Bernarde pa napisala kako je 2016. Hrvatsku odvela u finale Eurosonga nakon sedam godina, bez podrške i financija. Zaključila je na kraju kako je ovo za nju ujedno kraj sudjelovanja u natjecanjima na hrvatskoj javnoj televiziji.

- Rekoh, HRT i ja smo finito. Ne mislim si više nikad dozvolit da slušam na vlastitoj tonskoj probi (jedinoj) prvih 15 minuta Albininu pjesmu, a ne svoju u vlastite in ear slušalice i to 4 dana prije nego što se kao znaju rezultati. Pjesme radim iz ljubavi, smatrala sam i smatram da je pjesma 'Rijeka' zaslužila veći stage i pažnju, ali ne bi si nikad to dozvolila više. Ionako se ovo trebalo desiti jer mi je dosta glumatanja, cenzuri i pozadinskih kulisa o kojima nitko ništa ne zna, ali vrijeđat se može. Čestitke Mii, Bernardi i Tomi i Filip je divan bio. Osobno svi 4 su mogli pobijedit. Ostalo neću komentirat. Tko hoće neka prati projekt dalje, tko neće - ne mora. Ionako se u ovoj državi od poštenog ne može živjet, pa stvarno radiš ovo iz čiste ljubavi jer više para potrošiš nego što zaradiš. Osim ako nemaš background - poručila je Nina.

Pobjednica je za Slobodnu Dalmaciju kazala da joj Nina Kraljić jedina nije čestitala.

- Nisam razočarana što mi Nina nije čestitala, ja se želim okružiti pozitivnim ljudima kao i dosad, to mi je jedino važno. Svi su mi drugi čestitali, ona je tek jedna kap u moru - zaključila je mlada Albina Grčić (22).