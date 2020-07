\u00a0

Nina: 'Oliver i ja nemamo duet, bilo mi ga je neugodno pitati'

<p>Iz kafića u Vela Luci tijekom dana i večeri mogle su se čuti Oliverove pjesme. Okupilo se i staro i mlado i zapjevalo njegove hitove. Vela Luka, u kojoj je provodio toliko vremena bila je njegov drugi dom. Tu je išao u ribolov, kartao, igrao balote, družio se s mještanima, pjevao s njima...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nikad ispričane priče o Oliveru</strong></p><p><strong>Oliveru Dragojeviću</strong> u čast, na drugu godišnjicu njegova odlaska, Velolučani su organizirali koncert 'Trag u beskraju'. Pjevale su zvijezde <strong>Petar Dragojević</strong>, <strong>Nina Badrić</strong>, <strong>Petar Grašo</strong>, Oliverovi<strong> Dupini</strong>, a sve pod vodstvom producenta <strong>Ante Gele</strong>.</p><p>Koncertnu večer otvorio je Petar Dragojević s pjesmom 'Kad mi dođeš ti'. Nastavili su se hitovi 'Tko sam ja da ti sudim', 'Ne diraj moju ljubav', Pred tvojim vratima, Trag u beskraju...</p><p>-'Trag u beskraju', Oliver ju je pjevao za moj prvi ples na vjenčanju i jako sam vezan za nju - rekao je Petar Dragojević. Emocije su bile na vrhuncu. Lile su se suze, ali nije nedostajalo ni osmijeha koje su izmamile Oliverove vječne pjesme.</p><p>- Hvala što ste nas ugostili i ove godine. Najveće dobro večer Oliverovoj obitelji, supruzi Vesni, sinovima i ovim prekrasnim nasljednicima. Ne zna se tko je slađi. Nemam duet s Oliverom, ali ću večeras otpjevati pet njegovih pjesama s guštom. Strašno sam ga poštivala, bilo mi je neugodno tražiti ga da pjeva sa mnom duet - rekla je Nina Badrić i nastavila:</p><p>- Oliver je otpjevao sve moje najdraže pjesme. Ne znam imate li više omiljenih pjevača, ja imam samo jednog, a to je bio i ostao Oliver. Olivere hvala ti što si nas ponovno večeras skupio ovdje.</p><p>Petar Grašo otpjevao je 'Nocturno', 'Dobro jutro tugo', 'Dva put sam umra'...</p><p>- Hvala najljepša dragi prijatelji. Meni se isprepliće strašno puno emocija. Osim što je Oliver bio dio mog života na način da su se Vesna i on družili s mojim roditeljima kad smo njihovi sinovi i ja imali četiri, pet godina do tog da je direktno utjecao na to da se bavim glazbom. Neću puno pričat o njemu, njega se osjeća. Osjećamo tugu i prazninu što je otišao, sreću što smo ga imali i ponos što smo tu. Ovo je njegova noć - rekao je Petar Grašo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO S KONCERTA: </strong></p><p> </p>