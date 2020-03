Nini Badrić ukrali ime: Koriste me za proizvode za mršavljenje

Dragi moji, odgovorno tvrdim da nemam nikakve veze sa ovim lažnim proizvodom kojeg danonoćno reklamiraju na svim društvenim mrežama. Nepoznate osobe su ukrale moje ime i identitet i koriste ga u marketinške svrhe. Molim vas da ne kupujete ove navodne tablete za mršavljenje. Ne nasjedajte na ove lažne oglase i ne kupujte ove lažne proizvode koji pojedinci koriste kako bi se obogatili u ovako teškoj situaciji za sve nas. Moji advokati su upoznati sa cijelom pričom i već rade svoj posao. 🙏🏼 P.S.Najbolja dijeta je probušena žlica, provjereno😁😂💪🏻 Hvala i čuvajte se.

