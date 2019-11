Niprije: 'Krstimo djecu u Čikoli' Thompson: 'Potvrda mog rada'

Došli su tiho i ušli u legendu. To bi bio kratki opis sastava V.I.S. Niprije, koji je ovih dana svojim obradama pjesama Marka Perkovića Thompsona osvojio Hrvatsku. Sebe opisuju kao skupinu ne pretjerano talentiranih glazbenika, a za 24sata su ekskluzivno progovorili o svojim moćima i planovima.

Zasad su izbacili četiri pjesme. Tu je obrada ABBA-ine “Dancing Queen”, koja je postala “Dancing Thompson”, zatim je tu mashup Beatlesa i Thompsona u hitu “Bojna Yesterday”, pa i “Stand by MPT” Bena Kinga, ali ipak je najviše pozornosti ukrala “Shallow Čavoglave”, koju su “otpjevali” Bradley Cooper i Lady GaGa, a YouTube ju je uklonio i time mnoge rastužio.

- S dubokim žaljenjem javljamo da je YouTube uklonio 'Shallow Čavoglave'. Prema njihovim riječima, prekršili smo standarde YouTube zajednice. Poslali smo žalbu, ali nažalost, ne očekujemo mnogo. Vjerujemo da ista sudbina čeka i ostale pjesme na našem kanalu - javile su nam mitske Niprije i pokazale mail koji im je poslao YouTube.

Popularni servis za razmjenu videozapisa smatra kako njihov video 'Shallow Čikola' sadrži govor mržnje i na njega potiče. Zanimljivo, pjesmu 'Bojna Čavoglave' možete pogledati na istom servisu bez problema, iako je tekst pjesme isti. Ipak, u međuvremenu je na YouTube 'osvanula' nova verzija 'Shallow Čavoglava'.

- Bradley je sjajno otpjevao ‘Shallow Čavoglave’. Čak u pojedinim dijelovima koristi žestinu karakterističnu isključivo za Thompsona - kažu nam Niprije, koje jedine imaju, kako Marko pjeva, pravo na ulazak u Čavoglave.

- Moći ući u Čavoglave je blagoslov božji. Osjećaj se, nažalost, ne može opisati. Tamo se družimo s mještanima. Baš su dragi ljudi, zajedno pjevamo, molimo se, jedemo i pijemo - nabrajaju nam.

Kao i ostatak Hrvata, očarani magičnim svojstvima opjevane rijeke Čikole.

- Kupamo se u rijeci, ali isključivo tijekom kolovoza. Jedan od naših članova čak je i krstio dijete u Čikoli. Javlja nam se i sveti Ilija. Tu i tamo dođe koja poruka, ali je ne slušamo. Samo pročitamo SMS - dodaje veselo društvo, koje nam je otkrilo i detalj o sebi:

- Hrvati smo. Toliko možemo reći. Zasad naš identitet nećemo otkrivati. Uživamo u anonimnosti, nismo materijal za zvijezde - dodaju.

Ovi hit glazbenici su jednostavno očarani Markom Perkovićem Thompsonom.

- Zašto samo Thompson? Nismo razmišljali o drugim umjetnicima. Plan nam je snimiti cijeli album, ali pomalo. S Markom se nismo čuli, nemamo neku poruku za njega, ali nadamo se da on ima poruku za nas - kažu nam Niprije.

Mi smo njihov zahtjev odlučili ispuniti...

- Mnogi su dosad prepjevali, montirali i svakakve radnje radili s mojim pjesmama, a najviše s pjesmom ‘Bojna Čavoglave’. To je meni potvrda mojega rada i vrijednosti mojih pjesama, a pogotovo pjesme ‘Bojna Čavoglave’, koja je jedna od najnapadanijih pjesama, ali u svakome, eto, potakne nešto. Dobio sam neke linkove s YouTubea, ali nisam je još stigao poslušati - rekao nam je Thompson kojega smo “uhvatili” dok se ukrcavao u avion.

No vratimo se trenutačno najtraženijem sastavu u Hrvatskoj. Što vole, gdje izlaze, kakve veze imaju sa Severinom, je li istina da je njihov član bio u vezi s Ninom Badrić, gdje se vide za deset godina, za koga će glasati, je li se Jeffrey Epstein zaista ubio... Fanove zanima baš sve o njima, ali informacije stižu na kapaljku.

- Puno ljudi nam se javilo nakon ovih pjesama. Daju nam podršku, raspituju se za kupnju CD-a. Rastužuje nas kad pročitamo svađe u komentarima ispod naših videouradaka, ali nas to ne čudi. Ako se svađaju u komentarima ispod videa na pornostranicama, kako neće ispod naših snimki - priča nam vokalno-instrumentalni sastav.

Ipak, nakon našeg ustrajanja, njihov otpor prema tome da nam otkriju pokoji detalj o sebi je slomljen. Nakratko.

- O spolu, dobi i broju članova ne bismo htjeli pričati. Reći ćemo vam samo da imamo osmosatno radno vrijeme na dnevnoj bazi pa nam je obrađivanja hitova ono čime se bavimo kad ne radimo naše stvarne poslove - pričaju Niprije.

Dio publike prozvao ih je nedomoljubima.

- Svatko domovinu voli na svoj način. Mi preferiramo one koji to ne razglašavaju na sva zvona, ali ne zamjeramo onima koji to čine - kaže nam ova skupina umjetnika, koji kao svoje glazbene idole izdvajaju bend Neno i žmigavci, a “okej” im je i grupa Queen.

Naravno, nismo mogli zaobići ni legendarno “gdje su Lady GaGa, Bradley Cooper, Paul McCartney, Elton John i ekipa bili ‘91.”

- Za neke se priča da su bili na bojišnici, za neke da su švercali i zarađivali... Ali ne bismo o tome. Nisu provjerene informacije.

