Nisam zaljubljiva, ali vjerujem da postoji ljubav na prvi pogled

U novoj predstavi 'Preko veze', satiričkog kazališta Kerempuh glumi poznata hrvatska glumica Mila Elegović (48).

- Predstava je izuzetno zabavna, ali i izuzetno bolna jer govori kako mi kao narod pokušavamo sve napraviti preko veze. To je naš balkanski DNA. Uživam igrati ovu ulogu zato što ima jedan fantastičan prijelaz tih svojih prvih, slavnih dana pa sve do moralnog pada - rekla je Mila koja u predstavi igra Splićanku koja postaje gradonačelnica Zagreba.

Foto: Kerempuh

I Mila kako sama priznaje, često se pronađe u situacijama kad nešto dobije zbog slave.

- Ljudi imaju taj običaj da osobe koje su javne tretiraju kao osobe s posebnim privilegijama. Preko veze sam dobila dobro meso u mesnici, koju bolju sobu u hotelu, došla sam na red prije, ali da sam neke bitne stvari rješavala u životu preko veze... nisam baš taj tip - rekla je glumica koja se u svojem životu ne bi zapletala u vrtloge laži ni u usluge preko veze. Još kao djevojčica Mila je pohađala baletnu školu koju je naposljetku i završila, zatim je upisala glazbenu školu, a u međuvremenu se javila i ljubav prema glumi.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

- Sjećam se predstave 'Trnoružica' u malom kazalištu Trešnjevka. U toj predstavi postojale su male balerina i jedna od njih bila sam ja. Tad sam imala između četiri i pet godina. Međutim, shvatila sam da se glumci puno bolje zabavljaju. I to je ostalo meni u glavi. Željela sam spojiti jedno s drugim, no nisam znala kako - priča Mila koja je zatim s 14 godina krenula u Zagrebačko kazalište mladih, a ostalo je povijest.

- Velika sam zaljubljenica u mjuzikl. Jako volim svoje malo kazalište na Kaptolu, volim za sebe reći da sam subreta s Kaptola - rekla je Mila koja je stalna članica postave kazališta 'Komedija'. Ipak, Milu i dalje ljudi najviše pamte po ulozi Irene Grobnik iz serije 'Bitange i princeze'.

Foto: Instagram

- Bio je period kad me to dosta smetalo zato što je publika u meni vidjela samo to. Ljudi su puni predrasuda i klišeja i onda kad vas stave u tu 'ladicu' slatke plavuše, jako se teško iz toga izvući van. Morala sam jako krvavo raditi kako bi dokazala da nisam samo Irena Grobnik. Volim je, ali ima i trenutaka kad mi je zagorčala život - prisjetila se. Mišljenje da su danas glumci na margini društva, Mila odbacuje te smatra kako je krvavi rad za sve zaslužan.

- Mislim da se samo radi o tome jeste li uspješan ili neuspješan glumac. Kad ne radite to su jako teški momenti. Danas glumaca ima jako puno. Iz osobnog iskustva mogu reći da dobro živim, ali sam se strašno namučila i cijelo vrijeme radim na sebi kako bi bila u formi. Ne treba živjeti u prošlosti. Onda je bilo kako je bilo, sad je neko drugo vrijeme s drugim zakonitostima - objašnjava glumica kojoj je najveća ljubav ples i pjesma. Prije nekoliko godina Mila je započela i svoju glazbenu karijeru za koje ima velike planove u 2019. godini.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Pjesmu 'Ljudi' slala sam na Doru, ali nije prošla. Radila sam ju sa suradnikom Tihomirom Preradovićem. Trebam samo snimiti spot. Trebala bi ove godine izdati svoj drugi mini album. Uz brojne predstave, nadam se da ću sve stići - priča nam Mila koja u svakoj torbi ima barem jednu malu bilježnicu u koju piše pjesme kad ima inspiracije.

Unatoč tome što se bliži pedesetima, Mila često dobiva komplimente na račun svojeg izgleda.

- Ima puno stvari za kojima žalim, ali nisam vezana za žaljenje. Puno puta volim reći da moj život nije ispao onako kako sam ga zamislila. Dal je to dobro ili ne, ne znam zato što ću to tek saznati - priča Mila te nastavlja:

- Starenje mi se ne dopada, ali prihvaćam ga. Zrelost vam donosi silnu moć i snagu. Pogotovo ako stanete u konfekcijski broj 34 ili 46... onda sam zadovoljna sama sa sobom - šali se glumica koja je na ludost spremna uvijek, pogotovo kad je ljubav u pitanju.

Foto: Instagram

- Vjerujem u ljubav na prvi pogled. Ne događa mi se često, ali kad se događa onda znam da se događa - govori. Mila na početku karijere i nije vjerovala u sebe. Danas ipak, živi s većom vjerom u sebe, ali i u svijet.

U slobodno vrijeme voli trčati i 'lutati'.

- Volim trčati i lutati. Lutanje je gipsy glumački moment, moram imati široko polje pred sobom i moram moći spakirati stvari i otići gdje želim. U noćima lutanja i šetanjem gradom, nalazim sebe.