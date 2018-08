Procurila golišava slika: Nakon seksa sam saznala da ima 17...

Jako sam šokirana i povrijeđena zbog vijesti koje su lažne. Nisam nikad imala nikakvu seksualnu vezu s Bennettom, istaknula je Asia Argento (42) u priopćenju za američke medije. Glumica je negirala optužbe New York Timesa koji tvrdi da je 2013. zlostavljala tada 17-godišnjeg kolegu Jimmyja Bennetta (22). Usto mu je navodno isplatila 380.000 dolara (oko dva i pol milijuna kuna) kako bi šutio o tome.

Foto: Instagram

- Povezivali su me s Bennettom zbog našeg prijateljstva tijekom nekoliko godina, koje je završilo kada je on imao ozbiljne ekonomske probleme. Zbog toga je tužio svoju obitelj i tražio milijunsku odštetu, a zahtijevao je novac i od mene - napisala je Asia.

Foto: /IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Tvrdi da je Bennett pokušao dobiti novac od nje nakon što je ona javno optužila filmskog producenta Harveyja Weinsteina (66) za silovanje. Dodala je kako mu je isplatila određenu svotu da bi riješila problem u tišini i pomogla prijatelju, ali mu je rekla da će prekinuti i kontakt.

No, portal TMZ je došao do poruka u kojima Argento priča prijatelju da se seksala s Bennettom te da je tek kasnije saznala da je maloljetnik. Također, objavili su jednu od fotografija koju je mladi glumac uslikao, a na njoj su Jimmy i Asia goli u krevetu.

Foto: Instagram

Američki New York Times ostaje pri svojim tvrdnjama da je Argento seksualno iskoristila Bennetta kada je njemu bilo 17 godina, a njoj 37. Po kalifornijskom zakonu, legalna dob za pristanak na spolni odnos iznosi 18 godina.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Uvjereni smo u točnost našeg članka, provjeren je iz više izvora - ističu iz New York Timesa. Argento je bila jedna od najvećih zagovornica pokreta #MeToo (#I ja isto) protiv seksualnog zlostavljanja u Hollywoodu, pa je ovim optužbama zasjenila borbu žrtava protiv zlostavljača.

- Ljudi će ovo pokušati iskoristiti da pokušaju diskreditirati pokret. Nemojte dopustiti da se to dogodi - istaknula je osnivačica pokreta Tarana Burke. Dodala je kako ne postoji nešto što bi se moglo nazvati 'obrasac žrtve' i kako su svi ljudi nesavršeni te moraju odgovarati za svoje pojedinačno ponašanje.

Glumica Rosanna Arguette (59), koja je optužila Weinsteina za zlostavljanje, tvrdi da bi Argento mogla biti i žrtva i napadač.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

- Znam mnoge žrtve silovanja koje su kasnije i same seksualno nasilne. Rane i traume koje oni nose duboke su - objasnila je Arguette. Istaknula je kako to ne mijenja činjenicu da je Weinstein silovao Asiju. Oko cijelog slučaja se oglasila i oskarovka Mira Sorvino (50), koja je također optužila Harveyja za seksualno zlostavljanje.

Foto: X/Press Association/PIXSELL

- Iako se nadam da to nije istina, ovo su moje trenutne misli. Srce me boli zbog optužbi protiv Asije Argento. Vrijeme će razjasniti stvari i možda će biti oslobođena krivnje, no ako je to istina ne postoji ništa što će to prikazati na bolji način - napomenula je Sorvino. Dodala je kako je seksualno zlostavljanje djece gnjusan zločin i protivi se svemu za što #MeToo pokret se bori.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Weinsteinov odvjetnik Ben Brafman rekao je kako je Asia Argento među najglasnijima koji su pokušali uništiti njegovog klijenta, a ove optužbe protiv nje pokazuju zapanjujuću razinu njezinog licemjerstva. Bennett Gershman, profesor prava i bivši tužitelj, kaže da je Brafman previše zanio.

- Slučaj Argento može donijeti probleme pokretu #MeToo, ali to nema veze s Weinsteinom - rekao je.

VIDI OVO: 5 celebritya čije su gole slike procurile u javnost.