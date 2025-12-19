Ništa bez piva: Kralj Charles okušao se u ulozi barmena

Britanski kralj Charles III. posjetio je u četvrtak novu pivovaru Guinness Open Gate u Covent Gardenu u središtu Londona i osobno natočio što su domaćini nazvali „savršena“ čaša Guinnessa.

Tijekom posjete, na kojoj je službeno otvorio novu pivovaru i posjetiteljski centar, kralj je stao iza šanka i pod nadzorom Guinnessovog ambasadora za iskustvo Leo Ravine naučio kako pravilno točiti pivo. Ravina mu je rekao da čašu treba držati pod kutom od 45 stupnjeva – jako važno, ne 46 ni 44 – prije nego što se napuni do tri četvrtine kako bi pivo moglo pravilno „sjediti“.

Kada je završio točenje, Ravina je rekao: „To je savršena čaša Guinnessa.“ Na to je kralj odgovorio s osmijehom: „Ako ti tako kažeš.“

Nakon toga, pivo je ukrašeno porukom „Merry Christmas“ i motivom božićne imele zahvaljujući posebnom stroju s jestivim bojama. Charles je prvu gutljaj probao i ostavio pjenu na gornjoj usni prije nego što je komentirao okus.

Kralj je također kušao i druge vrste piva iz pivovare, među kojima su bili porter, zimski „winter warmer“ i voćni apricot sour, a rekao je da potonji ne podsjeća previše na tradicionalno pivo.

Pivovara u Covent Gardenu vrijedi oko 73 milijuna funti i uključuje mikro pivovaru, restorane, trgovine i prostor za događanja. Tijekom posjete, kralj je gledao proces proizvodnje i razgovarao s osobljem i gostima o industriji ugostiteljstva.

