Obavijesti

Show

Komentari 4
VAN PROTOKOLA

Ništa bez piva: Kralj Charles okušao se u ulozi barmena

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Ništa bez piva: Kralj Charles okušao se u ulozi barmena
6
Foto: Chris Jackson/REUTERS

Tijekom posjeta novoj Guinnessovoj pivovari u Londonu, kralj Charles III. okušao se u ulozi barmena i simbolično podržao lokalnu pivarsku tradiciju

Britanski kralj Charles III. posjetio je u četvrtak novu pivovaru Guinness Open Gate u Covent Gardenu u središtu Londona i osobno natočio što su domaćini nazvali „savršena“ čaša Guinnessa.  

King Charles III visits Guinness Open Gate Brewery London
Foto: Chris Jackson/REUTERS

Tijekom posjete, na kojoj je službeno otvorio novu pivovaru i posjetiteljski centar, kralj je stao iza šanka i pod nadzorom Guinnessovog ambasadora za iskustvo Leo Ravine naučio kako pravilno točiti pivo. Ravina mu je rekao da čašu treba držati pod kutom od 45 stupnjeva – jako važno, ne 46 ni 44 – prije nego što se napuni do tri četvrtine kako bi pivo moglo pravilno „sjediti“.  

Kada je završio točenje, Ravina je rekao: „To je savršena čaša Guinnessa.“ Na to je kralj odgovorio s osmijehom: „Ako ti tako kažeš.“  

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Kralj Charles otvario pivovaru Guinness u Londonu 02:03
Kralj Charles otvario pivovaru Guinness u Londonu | Video: 24sata/reuters

Nakon toga, pivo je ukrašeno porukom „Merry Christmas“ i motivom božićne imele zahvaljujući posebnom stroju s jestivim bojama. Charles je prvu gutljaj probao i ostavio pjenu na gornjoj usni prije nego što je komentirao okus.  

donosi dobru vijest svijetu Kralj Charles o raku: Oporavak ide dobro, smanjit ću liječenje
Kralj Charles o raku: Oporavak ide dobro, smanjit ću liječenje

Kralj je također kušao i druge vrste piva iz pivovare, među kojima su bili porter, zimski „winter warmer“ i voćni apricot sour, a rekao je da potonji ne podsjeća previše na tradicionalno pivo.  

Pivovara u Covent Gardenu vrijedi oko 73 milijuna funti i uključuje mikro pivovaru, restorane, trgovine i prostor za događanja. Tijekom posjete, kralj je gledao proces proizvodnje i razgovarao s osobljem i gostima o industriji ugostiteljstva.

King Charles III visits Guinness Open Gate Brewery London
Foto: Chris Jackson/REUTERS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci
PREMIJERA NA DANAŠNJI DAN

FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci

U studenom davne 1997. snimljen je film o potopu 'Titanika' i jednoj od omiljenih filmskih ljubavnih priča. Nekih glumaca nažalost više nema s nama, a neki izgledaju potpuno drukčije. U galeriji pogledajte što se sve promijenilo u posljednjih 28 godina.
Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'
NAPETO U MASTERCHEFU

Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'

Atmosfera je vrlo brzo postala napeta jer je Selma dobila zadatak dodatno zakomplicirati stvari. Naime, žiri joj je kao vlasnici platinaste kartice odredio da zamijeni natjecatelje i njihove parove
Naša poznata influencerica rodila četvrto dijete: 'Kakav strah, opisati vam ne mogu'
SRETNE VIJESTI

Naša poznata influencerica rodila četvrto dijete: 'Kakav strah, opisati vam ne mogu'

Matea Vanjorek na Instagramu je objavila kako je na svijet stigao maleni Marlon, njeno četvrto dijete. Iako su i mama i beba dobro, u jednom trenutku nije sve išlo po planu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025