Kralj Charles o raku: Oporavak ide dobro, smanjit ću liječenje

Kralj Charles objavio je da se dobro oporavlja od raka i da će u novoj godini imati manje tretmana. Liječnici će i dalje pratiti njegov napredak kako bi osigurali da se potpuno oporavi.

U videoporuci za emisiju Stand Up to Cancer, kralj je naglasio koliko mu je rano otkrivanje raka pomoglo u oporavku. Rekao je da rana dijagnoza daje 'neprocjenjivo vrijeme' liječnicima i nadu pacijentima. Zbog toga je mogao nastaviti obavljati svoje dužnosti i putovati, čak i dok je bio na liječenju.

Foto: Aaron Chown

Glasnogovornik Buckinghamske palače potvrdio je da je kralj izuzetno dobro reagirao na liječenje i da će njegovo stanje i dalje biti pažljivo praćeno. Kralj je zahvalio svom medicinskom timu i svim zdravstvenim radnicima, te je rekao da stalno misli na sve koji se bore s rakom i šalje im svoje molitve te najbolje želje.

Iako kralj nije otkrio koju vrstu raka ima, rekao je da je zahvaljujući ranom otkrivanju, učinkovitoj intervenciji i pridržavanju liječničkih savjeta njegov raspored liječenja sad smanjen, što mu je omogućilo da se osjeća bolje.

Foto: Toby Melville