U videoporuci za emisiju 'Stand Up to Cancer' istaknuo je koliko mu je rano otkrivanje raka pomoglo u oporavku
Kralj Charles o raku: Oporavak ide dobro, smanjit ću liječenje
Kralj Charles objavio je da se dobro oporavlja od raka i da će u novoj godini imati manje tretmana. Liječnici će i dalje pratiti njegov napredak kako bi osigurali da se potpuno oporavi.
U videoporuci za emisiju Stand Up to Cancer, kralj je naglasio koliko mu je rano otkrivanje raka pomoglo u oporavku. Rekao je da rana dijagnoza daje 'neprocjenjivo vrijeme' liječnicima i nadu pacijentima. Zbog toga je mogao nastaviti obavljati svoje dužnosti i putovati, čak i dok je bio na liječenju.
Glasnogovornik Buckinghamske palače potvrdio je da je kralj izuzetno dobro reagirao na liječenje i da će njegovo stanje i dalje biti pažljivo praćeno. Kralj je zahvalio svom medicinskom timu i svim zdravstvenim radnicima, te je rekao da stalno misli na sve koji se bore s rakom i šalje im svoje molitve te najbolje želje.
Iako kralj nije otkrio koju vrstu raka ima, rekao je da je zahvaljujući ranom otkrivanju, učinkovitoj intervenciji i pridržavanju liječničkih savjeta njegov raspored liječenja sad smanjen, što mu je omogućilo da se osjeća bolje.
