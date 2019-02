'Ništa mi nije palo s neba, za sve što imam sam se borila...'

Jelena Lešić ex Glišić (32) u centar zanimanja javnosti dolazi 2010. spotom za Hrvatsku turističku zajednicu 'Recept za dobar odmor', za koji je izabrana između 300 djevojaka, koji je cenzuriran na intervenciju tadašnje premijerke Jadranke Kosor (65).

Dvije godine nakon s Vanjom Halilović (33) preuzela je mjesto voditeljice 'Lota', a 2015. sudjelovala je HRT-ovom showu 'Ja to mogu'. Nakon što je HTV izabire za svoju novu Loto djevojku u emisiji Loto hrvatske lutrije, Jelena prebacuje fokus s manekenskih voda na voditeljske. U emisiji Loto ostaje do danas, a između 2011. i 2015. godine vodi i emisije 'Obrtnik i partner i 100%' 'Poduzetnik', nakon čega postaje voditeljica emisije 'Automarket'. Sa 16 godina počela se baviti modelingom, a s 18 godina, 2005. pobijedila je na izboru za Miss Universe Hrvatske.

Nakon što je uredništvo Dore 2019. donijelo odluku o redoslijedu izvođenja pjesama, 16. veljače u Opatiji, poznati su i voditelji. HRT je predstavio voditelje Ivu Šulentić (35), Mirka Fodora (56) i Jelenu koja nam je odgovorila na nekoliko pitanja o Dori...

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jelena, Vama je ovo prvi projekt na 'Dori', kako ste reagirali kada su vam javili da ćete voditi natjecanje? Koliko vam je važan rad i na ovakvom televizijskom projektu?

Dora se u mojem domu oduvijek gledala i tim više mi je posebno drago da se vraća na male ekrane, a to što ću biti dio tako velikog projekta je poseban osjećaj i čast. Inače svakom projektu pristupan ozbiljno i nastojim odraditi najbolje što mogu pa će tako biti i na 'Dori'. Radila sam do sada na nekoliko glazbenih projekata i vjerujem da će mi to biti od pomoći.

Natjecanja nije bilo osam godina, što mislite zašto se toliko dugo čekalo da se ono vrati? Smatrate li da se možda vratilo prije da bi Hrvatska bolje prolazila na Eurosongu?

Promjena ili stanka je sasvim normalna u bilo kojem projektu, poslu, izboru... pa tako i ovdje, ne vidim ništa loše u tome. Sasvim je normalno da se isproba neki novi model odabira pjesme i ne mislim da je to utjecalo na plasman naših pjesama. Sada nakon duže pauze 'Dora' se vraća na velika vrata i vjerujem kako svi jedva čekamo 16.2.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na 'Doru' se prijavilo više od 160 pjevača/ica, što mislite čemu takav veliki odaziv, što mladih, što pjevača s naše scene, mislite li da se tako 'lakše' probiti na scenu, a mogućom pobjedom i na 'stranu' scenu?

To je divna vijest, veseli me što imamo tako puno mladih izvođača koji su spremni na veliki rad i trud, isto tako i poznatih pjevača koji prepoznaju vrijednost 'Dore'. Sigurna sam da je to velika prilika za sve izvođače, a sve što će biti poslije naravno ovisi o njima samima.

Najbolji uspjesi Hrvatske bili su davne 1996. kada je Maja Blagdan osvojila 4. mjesto te 1999. kada je Doris Dragović također osvojila 4. mjesto, što mislite koji je glavni razlog loših Hrvatskih plasmana na Eurosongu?

Mislim da trebamo biti sretni što smo imali dosta dobrih plasmana na Eurosongu, a ne gledati zašto ih nije bilo više. To je iza nas, možda smo nešto naučili iz toga i sad idemo vidjeti što možemo učiniti da budemo bolji. Puno je faktora koji utječu na izbor pjesme, recept jednostavno ne postoji jer da postoji svi bi imali pobjedničku pjesmu. Bitno je da svoje kandidate podržimo bez obzira na plasman. Na svima njima je preveliki teret, svi žele ostvariti što bolji plasman i svoju državu predstaviti na najbolju mogući način, a na nama je da budemo uz njih bili oni prvi ili zadnji, naši su.

Što mislite koliko je presudno biti drugačiji i inovativniji u samom nastupu da bi on prošao zapaženije i donio bolji plasman? Je li prošlogodišnja pobjednica Izraela pravi dokaz za to?

Prošlogodišnja pobjednica je rekla sve, nema pravila! Ponekad je potreban cijeli scenski igrokaz, a ponekad samo jedna osoba i predivan glas. Svakako treba raditi na tome da se bude drugačiji i inovativan.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Biste li voljeli da Hrvatska napokon bude domaćin Eurosonga?

Naravno, bilo bi lijepo.

Iako pjesme još nisu izašle, možete li reći tko je vaš favorit?

Pjesme nisam još čula pa je malo nezahvalno komentirati, ali neki mladi izvođači su mi poznati od prije sa Zagrebačkog festivala pa mi je drago vidjeti ih na popisu. Pred njima je lijepa budućnost.

Smatrate li da bi se mogao uvesti neki novi način glasanja za pobjednika osim SMS poruka i poziva, neko glasovanje i putem društvenih mreža?

Mislim da je odlično što o odabiru odlučuje publika zajedno sa stručnim žirijem, to je najpoštenije. A sad što se tiče načina, jesu li to poruke, pozivi ili društvene mreže je druga stvar. Tko želi dati svoj glas, dat će ga bilo to pozivom ili porukom No, kako živimo u vremenu kada se sve odvija putem društvenih mreža, možda ne bi bilo loše razmisliti o toj opciji, mada je meni draži sms i poziv.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Kroz 20 godina 'Dore' koja je izvedba po vama bila najbolja i zašto?

Meni je ostala u posebnom sjećanju Doris Dragović s pjesmom 'Marija Magdalena'. Predivna pjesma, predivna žena. Pjesma koja je vječna.

Smatrate li da se na popisu od 16 izvođača trebao naći još netko od pjevača/ica, koga bi vi još voljeli uvrstiti na ovaj popis?

Antonela Doko, ta djevojka ima čudo glas.

Na sceni ste desetak godina, je li vas u počecima karijere ponijela slava?

Sa 16 godina sam ušla u svijet modelinga, s 18 pobijedila na izboru za Miss Universe Hrvatske, nastavila s modelingom do prije osam godina kada polako ulazim u voditeljski svijet. Tek prije godinu dana počinjem voditi velike projekte. Dakle, ništa mi nije palo iz vedra neba, sve je išlo nekim svojim tokom. Isto tako može sutra sve završiti ili trajati još 20, 30 godina. Ja sam toga svjesna i okej sam s tim, nema tu mjesta za neku slavu. Trudim se učiti svaki dan i biti bolja u onom što radim, to je ono čemu sam posvećena.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Voditeljska karijera ima uspone i padove, no kojeg se vi anegdote u karijeri posebno sjetite i izmami vam osmijeh na lice?

Meni je sve što je spontano zanimljivo, čak i kad se pogriješi. Nisam imala prevelikih gafova, jedino znam nekad malo 'sfrfljati' riječi, misleći da nitko nije skužio. Hahaha Ima još kod mene vremena za gafove.

Kakve su vaše pjevačke sposobnosti? Volite li pjevati? Mirko vi ste već pokazali svoje pjevačke sposobnosti u 'Zvijezde pjevaju', smatrate li da ste time već i dokazali u pjevanju?

Nažalost nikakve, čak mi je malo i žao što nemam bar donekle okej glas. Baš grozno pjevam.

Foto: Instagram/orijent

Nedavno ste se udali, kako je u braku? Planirate li uskoro prinovu? Čime vas je suprug osvojio?

Isto kao i prije, ali je lijep osjećaj imati supruga, podignuti svoju vezu na viši nivo. Prinova će doći kada bude vrijeme.

Da dobijete ponudu s komercijalne televizije, kakva bi ona trebala biti da bi ju vi prihvatili?

Na HRT-u sam od početka. Tu je moje mjesto i tu ostajem koliko god bude potrebno. Ukoliko tu završi moja karijera, mislim da će i televizijska općenito završiti.

Smatrate li da nekad radite previše i zapostavljate sebe i svoje najbliže? Jelena i sami ste rekli da znate raditi i po 15 sati, kako se nosite s tolikim obavezama?

Radim puno, to je istina, ali i to je moj izbor. Da ne želim raditi, sjedila bih doma. Zna biti ponekad dosta naporno, ali si uvijek nađem dva dana za odmor i nitko nije zakinut. Sad je jednostavno takav period i uživam u svakom trenutku.

Foto: PR Direkcija MUH

Bi li voljeli ostvariti i inozemnu karijeru voditelja, privlači li vas to? Po vašem mišljenju kakvi su voditelji van granica Hrvatske? Imate li nekog omiljenog?

Nemam takve želje. Ipak najdraža mi je Oprah i Ellen DeGeneres.

Jeste li zadovoljni svojom karijerom, putom koji ste prošli? Mislite li da ste imali sreće ili da ste se izborili za sebe?

Sreća je bila dobiti priliku, učiti od najboljih, napredovati u skladu sa svojim mogućnostima... sve je to sreća! Zadovoljna sam jako svojim razvojem karijere jer dobro znam od kud sam počela i zahvalna sam na svemu.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Kako se izvlačite iz neugodnih situacija?

Nastojim da se u njima ne nađem. Ovisi o kojoj je situaciji riječ. Ako je voditeljski posao u pitanju onda vjerujem da osmjeh i iskrenost sve rješavaju kao i u brojnim drugim situacijama.

Biste li išta promijenile na sebi? Bi li otišle na plastičnu operaciju?

Trenutno sam zadovoljna sa sobom, poželim li nešto promijeniti informirat ću se o svim mogućnostima.

Što si želite ostvariti u ovoj godini, a da si još niste?

Samo neka sve ide svojim tokom kao i do sada, puštam da me život iznenadi.