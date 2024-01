Ništa od koncerta u Sarajevu! Cetinski: 'Eto da i mene netko zabrani, sada sam i to doživio'

Na 40. godišnjicu obilježavanja početka Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, 10. veljače ispred Vječne vatre, trebao je biti koncert Tonyja Cetinskog. No, čini se da je nastup otkazan. Pjevač se o cijeloj situaciji oglasilo na društvenim mrežama.

- Nek' sam i ja to doživio. Eto da i mene netko zabrani ili ti ga otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem sa otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U ugovoru jasno piše što i kako u slučaju otkazivanja ide - kaže Tony.

Cetinski najavljuje koncert u Areni

- Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert kojeg dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert ce se održati na moj rođendan 31.05.2024. i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti sa ovih prostora jer naša je deviza samo ljubav! Ovim koncertom ćemo moja publika i ja obilježiti 35 godina mog djelovanja - dodaje Tony.

Pjevač će uskoro objaviti novi duet s kolegom Adijem Šošeom.

- Tako da eto sve se poklopilo da pjesmom jasno poručimo što mislimo o politici i predrasudama koje vladaju među narodima i usijanim glavama na ovim naši, vašim ili njihovim balkanskim prostorima. Sa naglaskom na dio stihova: 'Nije važno gdje se moliš, po kojoj Svetoj knjizi. Samo je važno dal' si čovjek ili nisi' - zaključio je pjevač.

Gradonačelnica tvrdi da Cetinski nije trebao nastupiti

Navodno je razlog otkazivanja što gradonačelnica Benjamina Karić nije dala dopuštenje za financiranje koncerta, iako je Gradska uprava delegirala projekt prema Vladi Kantona Sarajevo. Prisjetimo se, nakon što je Odbor za organizaciju najavio koncert Cetinskog, Sarajlije su različito reagirale. Neki Sarajlije smatraju da bi izvođač trebao biti iz Sarajeva, dok drugi smatraju da nema ništa loše da na manifestaciji pjeva bilo tko iz regije.

Karić sad tvrdi da Grad nije ugovarao koncert s Cetinskim.

- Grad Sarajevo niti je ugovorio koncert Tonija Cetinskog niti ga otkazuje. Svoj posao od trenutka preuzimanja mandata obavljam pošteno. Svaka marka Budžeta Grada Sarajeva namjenski je utrošena i tako će i ostati dok sam ja na čelu ove institucije - komentirala je na društvenim mrežama.

Iz Sarajeva stižu poruke podrške

Tony na društvenim mrežama dobiva poruke podrške nakon otkazivanja koncerta.

- Kao Sarajka sam jako tužna i sramota me je u ime svih Sarajlija, što smo dozvolili sebi ovakav blam. Sarajevo je uvijek bilo otvoreno za prijatelje Sarajeva, a ti si jedan od njih - poručila mu je obožavateljica.