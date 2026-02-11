Obavijesti

PROMJENA RASPOREDA

Ništa od Milijunaša ovaj tjedan! Evo kad gledati fantastičnog maturanta Đuru na ovom kvizu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Ništa od Milijunaša ovaj tjedan! Evo kad gledati fantastičnog maturanta Đuru na ovom kvizu
Foto: HRT/Screenshot

Zbog održavanja prve polufinalne večeri glazbenog natjecanja Dora, popularni kviz znanja neće biti prikazan u uobičajenom terminu

U četvrtak navečer, 12. veljače, gledatelji Hrvatske radiotelevizije neće moći pratiti novu epizodu popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš?", koji se inače redovito emitira u tom terminu na HTV-u. Umjesto toga, na programu je prva polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2026., nacionalnog izbora za pjesmu kojom će Hrvatska biti predstavljena na Euroviziji 2026. u Beču.

Dora 2026., koja se održava u zagrebačkim studijima HRT-a, ove je godine raspoređena kroz dvije polufinalne večeri i završnu finalnu večer. Prvo polufinale je zakazano upravo za četvrtak, dok će drugo biti dan kasnije, u petak. 

Foto: Dario Njavro / HRT

U svakoj od polufinalnih večeri nastupit će po 12 izvođača, a osam s najviše glasova publike plasirat će se u veliko finale koje je na rasporedu u nedjelju, 15. veljače.

Podsjetimo, prošlotjedni 'Milijunaš' završio je veoma napeto, budući da je srednjoškolac Đuro točno odgovorio na 13 pitanja, pa ga u sljedećoj emisiji čeka nastavak igre i otvaranje pretposljednjeg, 14. pitanja, vrijednog 68.000 eura. Stoga gledatelji s nestrpljenjem očekuju idući četvrtak, 19. veljače, kada će saznati hoće li Hrvatska nakon 23 godine dobiti novog milijunaša.

