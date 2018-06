Nitko nije znao tko je ona: Njen je nestanak otkrio mnoge tajne

Unatrag nekoliko godina dobili smo priliku pogledati par istinski kvalitetnih trilera s nestalim osobama. Jedan od tih je bio film 'Djevojka u vlaku', s Emily Blunt u glavnoj ulozi.

U tom smo filmu pratili mladu ženu kojoj pogled luta od kuće do kuće, sve do one u kojoj živi sretan bračni par s dvoje mladih, lijepih i naizgled sretno zaljubljenih supružnika. Međutim, stvarnost je daleko od te idilične slike, a Rachel je ubrzo saznala što se krije iza zatvorenih vrata savršenog doma.

Sličan nam triler, ali s drugačijim ključnim detaljima, dolazi ove jeseni u kina. U pitanju je film 'A Simple Favor', autora Paula Feiga. To je napet, a istovremeno glamurozan i duhoviti triler ispunjen prevratima i izdajama, tajnama i otkrivenjima, ljubavi i lojalnosti, ubojstvima i osveti.

Foto: Facebook/Screenshot

Film prati mamu vlogericu Stephanie Ward i njenu najbolju prijateljicu, glamuroznu i prekrasnu, Emily Nelson koja jednog dana nestaje nakon što zamoli Stephanie da pokupi njenog sina iz škole. Stephanie istog trena pokušava otkriti istinu vezanu za iznenadni nestanak svoje najbolje prijateljice Emily iz grada. Stephanie se udružuje s Emilynim mužem te se ubrzo počinje pitati poznaje li svoju najbolju prijateljicu onoliko dobro koliko je mislila.

Pogledajte foršpan

Spomenuti redatelj i scenarist Paula Feiga snima film s Annom Kendrick i Blake Lively u glavnim ulogama. Radnja filma bazirana je na debitantskom romanu Darcey Bell, objavljenom 2017. godine. U kina će stići sredinom rujna.

Tema: FILM