Nives Celzijus ima novi hit čiji će vam stihovi lako ući u uši: Evo kako zvuči 'Je, bo'me, je'...

Nives Celzijus, kraljica domaće estrade i majstorica privlačenja pažnje, ponovno je u centru pozornosti! Nakon što je otpjevala svoju 'Pilu', ova multitalentirana pjevačica vraća se s novim singlom 'Je, bo'me, je', za kojeg Nives misli da će biti poznati hit u društvu poput njezinih nezaboravnih 'Karanfila'. Pjesmu je obogatio tamburaški sastav Prima Band.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Pjesmu je napisao Jacques Houdek, poznat kao 'Gospodin glas'.

- Slušala sam je prvi put s Petkom (Dalibor Petko, nap. a.), na prvu su me prošli trnci, što je uvijek dobar znak, a poslije smo oboje prasnuli u smijeh. Ako je suditi po reakcijama ljudi koji su je dosad čuli, onda će biti hit baš poput ‘Karanfila’ - rekla nam je Nives.

Foto: ANDREJ PHILIPS/PRIVATNI ALBUM

- Kad ti Houdek kaže da je samoinicijativno napisao pjesmu imajući u glavi jedino tebe kao izvođača koji to može iznijeti onako kako je on to zamislio, onda pojuriš u studio poslušati je. Pjesma je pomalo sjetna, nostalgična, seriozna, a opet tako prpošna, šaljiva i vesela. I je, bome je, shvatiš da imaš hit u najavi - dodala je Nives.

Nives je ponovno nadmašila samu sebe u kreativnosti pa nakon 'Odjebanda' i 'Moje pile' predstavlja novu pjesmu čiji će stihovi mnogima bez problema ući u uši, a još lakše izlaziti iz usta: 'Je, je, bo'me, je. Je, je, bolji je. Je, bo'me, je...'.

- Pjesma je nastala spontano, iz zafrkancije, a inspiraciju mi je dala punica, koja je veliki zafrkant. Kad god bih je upitao, npr., 'Je li bil dimnjačar? Je li bil poštar?', ona bi spremno odgovarala: 'Je, bo'me, je!', a meni je to bio dovoljan okidač da napišem pjesmu. I odmah, odmah sam rekao da to jedino Nives može pjevati. Jedino ona može na pravi način utjeloviti tu fatalnu alfa ženu, da cijela priča bude autentična, a opet, da sve to ima i zdravu dozu humora - objasnio je Houdek kako je nastala nova pjesma.

Foto: ANDREJ PHILIPS/PRIVATNI ALBUM

