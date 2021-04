Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (39) provokativnom haljinom izazvala je brojne komentare. Uživajući u doručku za dvoje u Opatiji, Nives je pozirala kraj stola u pripijenoj haljini koja naglašava njene obline i poprsje.

Obožavatelji su je usporedili sa Monicom Bellucci i komentirali da je prava ljepotica, međutim najviše komentara posvećeno je njenim grudima koje su skoro ispale iz malene haljine.

- Jutro kao ovo! - napisala je pjevačica u opis fotografije.

- 'Wow, kakva ljepotica!', 'Kao Monica Bellucci si', 'Raskošna trpeza baš kao ta tvoja prsa', 'Lijep pogled na poprsje', 'Super si, maco', 'Boginja' - samo su neki od pozitivnih komentara, ali pronašlo se ispod slike i nekoliko kritika na njen račun.

- Nives, zanima me koliko ih možeš najviše pokazati a da ipak ne ispadne što ne treba? Da li je to sad to ili možeš malo više? - pitao ju je pratitelj.