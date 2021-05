Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (39) od razvoda od nogometaša Dine Drpića skrivala je svoj ljubavni život.

Nedavno je napokon priznala da je sretno zaljubljena.

POGLEDAJTE VIDEO

Nije htjela otkriti tko je njezin novi partner, ali priznala je da su zajedno godinu dana.

- Pitaju me: 'Pa dobro, imaš li koga, viđaš li se s kim?' Pa da! 'Pa koliko se viđate?' Pa godinu dana! 'Što, čujete se svaki dan?' Ne! Fakat se ne čujemo, zato vjerojatno i jesmo tako dugo zajedno, zato što su se našle dvije kompatibilne osobe, svatko ima neku svoju vrstu posla, dosta smo zauzeti po tom pitanju, i nekad se teško usklađujemo - započela je.

- Meni je u svim tim odnosima uvijek falilo slobode! To da me stalno netko ne zivka, di si, što si... Mi ćemo to sve kad se vidimo proći, nema tu neke neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to riješimo, samo to ne mora biti na dnevnoj bazi - ispričala je za IN Magazin sve o svojoj novoj vezi te je otkrila i čemu ju je novi dečko oborio s nogu.

- Valjda baš zbog toga što smo kompatibilni, to je ovaj dio o kojem smo razgovarali, zato što ti neki koji su ranije pokušavali... Dogodi nam se taj problem da uvijek sve na kraju doživljavam kao neki napad na sebe! Kao: 'Nisi odgovorila na poruku!', 'Jesi li ti to meni seenala poruku?' Eee, radim! Zato mislim da je razumijevanje i tolerancija prvi razlog... A to je nekako najteže naći. Ali uz to je i bolesno zgodan! - ne skrivajući sreću rekla je Nives.