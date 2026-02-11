Nives Celzijus snima novi duet: Pogađate li s kim surađuje?

Hrvatska glazbena scena uskoro će biti bogatija za još jednu pjesmu Nives Celzijus. Popularna pjevačica snima svoj novi singl, a prema najavama riječ je o duetu. Ipak, za sada ostaje tajna s kim.

Iako detalji o pjesmi još uvijek nisu otkriveni, Nives je na svojim društvenim mrežama podijelila da radi na novom materijalu i da će pjesma biti duet. Identitet njenog partnera u ovom glazbenom projektu ostaje pod velom tajne, a Nives na Instagramu poziva pratitelje da kažu što misle.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

U videu kojeg je objavila na Instagram Story, vidimo Nives za mikrofonom u glazbenom studiju, ali izvorni je zvuk 'prekrila' drugom pjesmom. Idući Story otkriva njenog duet partnera koji je također za mikrofonom, ali je prekrila njegovo lice. Ipak, vidljivo je da se radi o muškarcu.