Obavijesti

Show

Komentari 4
USKORO NOVA PJESMA

Nives Celzijus snima novi duet: Pogađate li s kim surađuje?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Nives Celzijus snima novi duet: Pogađate li s kim surađuje?
21
Foto: Instagram/Nives Celzijus

Na svom je Instagram profilu Nives najavila novi glazbeni potez: radi na pjesmi koja će biti duet, no identitet glazbenika još uvijek ne otkriva

Admiral

Hrvatska glazbena scena uskoro će biti bogatija za još jednu pjesmu Nives Celzijus. Popularna pjevačica snima svoj novi singl, a prema najavama riječ je o duetu. Ipak, za sada ostaje tajna s kim.

Iako detalji o pjesmi još uvijek nisu otkriveni, Nives je na svojim društvenim mrežama podijelila da radi na novom materijalu i da će pjesma biti duet. Identitet njenog partnera u ovom glazbenom projektu ostaje pod velom tajne, a Nives na Instagramu poziva pratitelje da kažu što misle.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

U videu kojeg je objavila na Instagram Story, vidimo Nives za mikrofonom u glazbenom studiju, ali izvorni je zvuk 'prekrila' drugom pjesmom. Idući Story otkriva njenog duet partnera koji je također za mikrofonom, ali je prekrila njegovo lice. Ipak, vidljivo je da se radi o muškarcu. 

INTIMNI TRENUCI PRIJE SNA FOTO Nives Celzijus bez šminke u grudnjaku: 'I budna sanjam'
FOTO Nives Celzijus bez šminke u grudnjaku: 'I budna sanjam'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Sestra Stele Rade išla na estetske zahvate: Pokazala je rezultate, evo kako izgleda...
NATALI RADE

FOTO Sestra Stele Rade išla na estetske zahvate: Pokazala je rezultate, evo kako izgleda...

Natali Rade, influencerica i sestra pjevačica Stele Rade, na društvenim je mrežama pokazala kako izgleda nakon dva estetska zahvata, rinoplastike i korekcije kapaka
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Anka je sve teže i lošije...
POPULARNA SERIJA

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Anka je sve teže i lošije...

U novoj epizodi popularne serije Divlje pčele gledatelji mogu očekivati nove zaplete i drame. Obitelj Vukas razgovara o vjenčanju, a Kata pokazuje što osjeća...
U Srbiji izbio sukob zbog ovog pitanja u hrvatskoj 'Potjeri'
'BEOGRAĐANI UMIRU OD SRAMA'

U Srbiji izbio sukob zbog ovog pitanja u hrvatskoj 'Potjeri'

U završnoj potjeri lovcu Mladenu Vukorepi postavljeno je pitanje: 'Koji je grad poznat i po Ćacilendu?' Točan odgovor bio je - Beograd. Vukorepa ga je bez zadrške izgovorio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026