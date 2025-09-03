Nives Celzijus zapjevala je s tamburašima svoje Karanfile, napravila im genijalnu reklamu

Kita, kita, kita cvijeća, to je bolja što je veća...svirao je tamburaški sastav Novi dok se Nives Celzijus posebno razveselila što sviraju baš njenu pjesmu Karanfili. Na referenu je nabacila osmijeh od uha do uha i uz pjesmu i čašu u ruci, zaplesala. Dečki su uz sviranje oduševljeno zapjevali da joj pomognu. A ljudi se u komentarima nisu mogli oteti dojmu da je to za njih odlična reklama.

Inače, Nives je gostovala je u podcastu 'Show na kvadrat' te je, među ostalim, progovorila o bivšem suprugu Dini Drpiću, s kojim ima sina Leonea i kćer Taishu.

- Nismo odvojeni, mi smo maltene uvijek zajedno, osim ako smo na putu ili je on sa svojom djevojkom. Super funkcionira, naravno kad boraviš s nekim puno vremena ima nekih nesuglasica, ali meni je on i dandanas i dalje jedan od najboljih prijatelja i dalje ga neizmjerno volim - rekla je.

Foto: Filip Brala/24sata

Otkrila je u kakvom je odnosu s njegovom novom djevojkom i što misli o njoj.

- Nisam dobra s njegovom djevojkom, znamo se iz viđenja, nismo se dobro upoznale. Ona je kao prvo predivna osoba koliko sam uspjela zaključiti iz njegovih priča. Također, super je s mojom djecom, pogotovo Taishom, što jako cijenim. A drugo znate kako je zgodna, bolesno lijepa, kao Monica Bellucci - kaže.

Foto: Instagram