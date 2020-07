Nives i Ecija su si izdužile noge i podigle guze popularnim trikom

<p>Bivša radijska voditeljica <strong>Ecija Ivušić </strong>(33) i svestrana<strong> </strong>pjevačica<strong> Nives Celzijus</strong> (38) posljednjih dana uživaju u sunčanom Splitu. To znaju i njihovi brojni fanovi s obzirom na to da svakodnevno objavljuju provokativne fotografije na kojima poziraju u kupaćim kostimima. </p><p>I ovaj put svoje bujne atribute stavile su u prvi plan dok su pozirale ispod palme. Djevojke su za pozu iskoristile 'trik' koji je popularan na društvenim mrežama. Pozirale su na prstima kao da nose 'nevidljive štikle', kako bi vizualno izdužile noge i podigle stražnjicu. Ta poza naziva se još i 'Barbie'. </p><p>Zadovoljni fanovi 'nagradili' su ih pozitivnim komentarima, a neki su im pisali i kako su fantastična kombinacija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ne znam koja je bolja. Pa djevojke, zapalile ste društvene mreže. Mogao bih vas gledati cijeli dan. Hoćemo još - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.</p><p>Ivušić je nedavno otkrila kako je za vrijeme izolacije svakog jutra vježbala jogu, a tijekom dana je i meditirala. Spavati je išla prije ponoći te je izbacila alkohol. Pila je puno vode i limunade, a kavu je ograničila na jednu šalicu dnevno. </p><p>- Kad mi se jede slatko, jedem slatko i bok. Ali nema osjećaja krivnje poslije - rekla je Ecija te poručila svima da je najbitnije voljeti sebe onakvog kakav jesi. </p><p>Sada rado pokazuje novu liniju pa često u prvi plan stavlja svoju stražnjicu. Prije nekoliko dana objavila je fotografiju s plaže na kojoj ju je zumirala. Pratitelji su je tada pohvalili i poručili joj kako doista ima što pokazati. No, bilo je i onih koji su takvu fotografiju smatrali degutantnom. </p>