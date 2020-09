Nives: 'Ozlijeđena mi je jedino lijeva ruka i da, imam celulit...'

Ne trebate zumirati slike kako bi podsjetili sebe i mene kako mi ljudi s tv-a nismo pošteđeni ni ozljeda, a ni celulita. Mi to znamo i bez vaših podsjetnika, poručila je

<p>Svestrana pjevačica i spisateljica, <strong>Nives Celzijus</strong> (38), trenutačno je na 'prisilnom' godišnjem odmoru jer je nedavno iščašila lakat.</p><p>Sada se istezala na terasi te je pratiteljima na Instagramu otkrila što joj sve nedostaje otkad se ozlijedila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nedostaje mi odlazak na posao, snimanja, kolege, nedostaju mi treninzi, pa čak i trčanje. Nastojim to nadoknaditi radom po kući, nekim svojim vježbicama, istezanjem. Snaga volje je najjača u ovim trenutcima. Odbijam da nešto ne mogu. Čak i nakon što sam shvatila da će oporavak biti nešto duži nego što sam očekivala budući da su mi stradali i ligamenti - napisala je.</p><p>- Vjerujem i ne odustajem od sebi zadanih termina. U tome mi naravno pomaže divan i stručan tim ljudi, ali o tome ćemo neki drugi put... I da ne bude zabune, ozlijeđena mi je jedino i isključivo lijeva ruka i da, imam celulit. Znam. Ne trebate zumirati slike kako bi podsjetili sebe i mene kako mi ljudi s tv-a nismo pošteđeni ni ozljeda, a ni celulita. Mi to znamo i bez vaših podsjetnika - dodala je.</p><p>Ovom objavom je odgovorila na kritike onih pratitelja koje je nedavno zbunila gipsom na ruci.</p><p>Iako joj se gips nalazio na lijevoj ruci, na nekoliko prošlih fotografija bio je na desnoj. Fanovi su je tada pitali što se događa.</p><p>- Je li to ista ruka u gipsu ili je i druga dobila? Nije li neki dan druga ruka bila zamotana? Ili sam ja lud? - pisali su joj.</p><p><strong>POGLEDAJTE 'ZVIJEZDE VRIŠTE' S NIVES CELZIJUS: </strong></p>