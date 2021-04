Popularna pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (39) uživa u sunčanoj Opatiji, a svojim pratiteljima redovito se javlja preko Instagram profila.

U svojoj najnovijoj objavi Nives pozira na terasi u kratkoj haljini s dubokim dekolteom koji joj ističe bujne grudi.

No, ono što bi mnoge pratitelje moglo iznenadit je to da je pjevačica zaljubljena.

- Are you in love? Ja sam još i malo zaljubljenija ovih dana. I ljubav je ljepša u Opatiji - napisala je u objavi.

- Kako ti je lijepo i sunčano, uživaj - napisala joj je glumica i influencerica Sonja Kovač, a sliku je lajkalo više od 14 tisuća ljudi.