Influencerica i spisateljica Nives Celzijus (39) na društvenim mrežama izazvala je pomutnju s novim fotografijama, a zatim i videom. Nives je za ovu prigodu na sebi imala samo vruće hlačice i sandale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na fotkama je u prvi plan stavila stražnjicu i noge, a u kameru gledala preko ramena dok je rukama prekrila bujne grudi. U opisu je napisala 'cesta do raja'.

Njezini obožavatelji odmah su je krenuli obasipati komplimentima, a neki su prepoznali i gdje se to Nives nalazi.

- Savršenstvo od žene; Sve gori; Najzgodnija ženska; Sve zgodnija; Šećeru preslatki - pisali su joj.

Naime, influenserica se u videu šeta po cesti dok u pozadini svira pjesma "You Look So Fine" benda Garbage. Jedan stih pjesme odlučila je iskoristiti kao citat u opisu objave.

- Ruke u vis - zatražilo je nekoliko njenih pratitelja, dok joj je jedan poručio 'Odmah kući i oblači se, prehladit ćeš se'.

- Nikad bolji avion nije bio na Željavi - piše u jednom komentaru.

- Imaš divne noge - hvalio ju je pratitelj.

Ipak, nekoliko njih nije komentiralo kako Nives izgleda, već njezine sandale.

- Mojsija na magarcu - napisao je jedan pratitelj ispod fotke.