Nives skinula šminku: 'Nismo skužili jer ti ne gledamo u lice'

Nives Celzijus (36) pohvalila se izgledom bez šminke.

Glumica, pjevačica i spisateljica obožavateljima je pokazala kako izgleda njezin osmjeh poslije treninga.

Zbog fotografije, Nives je dobila gomilu pohvala, međutim, samo su neki od obožavatelja uspjeli shvatiti da Nives na fotografiji nije našminkana.

- Mislim da većina nije ni skužila da nemaš šminku, budući da ti uglavnom ne gledaju u lice - objasnio je jedan od fanova. Drugi su se pitali 'je li to ta ista Nives?'

- Lijepa si bez šminke, a bez nje još stoput ljepša - sažeo je netko od fanova mnogobrojne komplimente.

Zbog svojih objava na Instagramu, Nives često završava na portalima i u tabloidima.

Na pitanje smatra li se provokativnom, prije nekoliko mjeseci pojasnila nam je:

- Nisam provokativna nego me mediji i publika očito smatraju zanimljivom. Iskreno, to sam ja, tako izgledam i stvarno mi nije na umu nikakva provokacija. To može pomoći samo za nekakvu instantnu slavu, a ja sam tu već dvadeset godina.