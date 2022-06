Nižu se optužbe protiv redatelja Bonda: Prikriveni predator koji stalno vreba mlade glumice

Poznatog i hvaljenog redatelja zadnjeg filma o Jamesu Bondu "No Time To Die", Cary Joji Fukunaga (44) tri mlade glumice optužile su za 'neprimjerene pokušaje zavođenja i neumjesno ponašanje na setu'.

Glumica iz serije 'Betty', Rachelle Vinberg, prva je progovorila o pokušaju zavođenja i korištenja moći redatelja.

- Razlika u godinama je više od 20 godina, a upucavati mi se počeo čim sam navršila 18 godina. Intimni do kraja postali smo nešto kasnije, a prekinuli smo kad sam navršila 21 godinu - napisala je Vinberg.

No, osim nje u javnost izlaze i blizanke Hannah i Cailin Loesch koje su glumile u seriji 'Manijak'.

Opisale su kako ih je redatelj istovremeno "ganjao" i tražio da spavaju u troje.

- Prošle godine nas troje smo se našli u njegovom penthouseu u New Yorku, a onda je on uhvatio Cailin i prisilio da legne na njega. Živa se prepala - rekla je Hannah.

Uz sve to Fukunaga ih je navodno pozvao u vikendicu preko vikenda gdje je planirao da zajedno uzmu tripove i ecstasy.

No, još tijekom snimanja prve sezone "True Detectivea" Fukunaga otpustio glumicu Raeden Greer jer je odbila topless scenu. Ove sve optužbe pojavljuju se upravo nakon što je Fukunaga branio prava na pobačaj u Americi.

- Nemam dokaze njegovih kriminalnih aktivnosti, ali čitav niz godina sam ga se jako bojala. Žene čuvajte se - napisala je Vinberg. Oni su se upoznali prije pet godina kad su zajedno snimali reklamu za Samsung.

Glumica uz sve to tvrdi da ju je u početku tražio da se pred prijateljima predstavlja kao njegova rođakinja. Cijeli taj odnos na nju je imao velike posljedice te je nakon veze s njim išla psihijatru koji joj je dijagnosticirao PTSP. Blizanke Loesch kažu da su prošle slično iskustvo s njim.

- Imali smo neku vrstu toplo-hladnog odnosa, u kojem smo sudjelovale jer smo htjele da ili nas troje budemo prijatelji ili da konačno odabere jednu od nas za partnericu. Umjesto toga on nas je stalno tražio seks u troje, ispitivao jesmo li djevice i zašto to odbijamo kad je to u porno filmovima normalno - otkrivaju sestre.

- Znate li kako bi ovo loše bilo za mene kad bi se u jeku #metoo pokreta saznalo što radimo, napisao im je jednom prilikom Fukunaga. Nakon te poruke njihov odnos je stao, a on ga je opisao kao veliki nesporazum te da ih cijeni kao osobe.

- Želimo naglasiti da smo flertale s njim, da nas nije silovao ili otpustio. Ne želimo pokretati lov na vještice - objasnile su blizanke na kraju. Odvjetnici i glasnogovornici redatelja zasad su tek kratko objasnili kako ne vide ništa spornog u njegovom ponašanju.

Neki pak njega i njegovo ponašanje opisuju kao 'prekrivenog predatora koji posebnu pažnju pruža mladim glumicama', otkriva The Rolling Stone. Njegovo udvaranje opisuju kao ljigavo i jezivo.

