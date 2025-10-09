Obavijesti

ZLOČESTI LJEPOTAN

Njegova fotografija s uhićenja zaludjela je žene, a ovako sad izgleda najzgodniji robijaš

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Njegova fotografija s uhićenja zaludjela je žene, a ovako sad izgleda najzgodniji robijaš
Foto: Profimedia

Jeremy Meeks (41) proslavio se 2014. kad je njegova fotografija s uhićenja postala viralna. Internet ga je proglasio 'najzgodnijim robijašem na svijetu'. No njegova životna priča daleko je mračnija i složenija

Neki se proslave glazbom, neki sportom, a neki jednom jedinom policijskom fotografijom. Jeremy Meeks (41), javnosti poznat kao 'najzgodniji robijaš na svijetu', 2014. godine preko noći postao je viralna senzacija zahvaljujući mugshotu. Prodorne plave oči i savršena čeljust bile su dovoljne da internet poludi.

Tad nitko nije mogao ni zamisliti da će muškarac optužen za posjedovanje oružja samo nekoliko godina kasnije nositi revije za Tommyja Hilfigera i Philippa Pleina, glumiti u filmovima i potpisivati multimilijunske ugovore. No njegova životna priča daleko je mračnija i složenija od jedne fotografije.

- Oba moja roditelja bila su ovisnici o heroinu. Bio sam beba rođena s ovisnošću… Moje djetinjstvo bilo je vrlo mračno. Moj otac počinio je ubojstvo kad sam imao devet mjeseci i ubio najbolju prijateljicu moje majke - ispričao je Meeks 2019. u podcastu 'What’s Your Water'.

197010006
Foto: Profimedia

Takvo djetinjstvo gurnulo ga je na krivi put. Više od desetljeća proveo je u zatvorima zbog krađa i krivotvorenja, a uhićenje 2014. donijelo mu je 27 mjeseci zatvora. Ironično, upravo je to uhićenje pokrenulo preokret u njegovu životu.

Kad je 2016. izašao na slobodu, potpisao je ugovor s agencijom White Cross Management i ubrzo debitirao na svjetskim modnim pistama. Nosio je revije za poznate dizajnere, glumio u filmovima 'Trigger', 'Secret Society' i' True to the Game 2 i 3', a 2019. potpisao i ugovor vrijedan 15 milijuna dolara s kompanijom Fashion Concept GmbH za pokretanje vlastite modne linije.

Lambertz Monday Night 2025, Cologne, Germany - 03 Feb 2025
Foto: Profimedia

Prošle godine objavio je autobiografiju 'Model Citizen: The Autobiography of Jeremy Meeks', u kojoj je prvi put otvoreno ispričao svoju priču, od djetinjstva u sjeni ovisnosti do puta prema svjetskoj slavi.

572564014
Foto: Profimedia

Danas i dalje ima upečatljiv izgled. Otac je dvojice sinova, Jeremyja Jr.-a, iz braka s bivšom suprugom Melissom te Jaydena, kojeg je dobio u vezi s nasljednicom Topshopa Chloe Green. Nakon prekida s Chloe, prošle je godine otkrio da je slobodan.

- Pokušavam se usredotočiti na sebe - rekao je za People.

Foto: Profimedia

