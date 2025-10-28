Njegova smrt šokirala je svijet: Najmlađi 'Prijatelj' borio se cijeli život s ovisnostima...

Matthew Langford Perry rođen je u američkoj državi Massachusetts, no nakon što su mu se roditelji rastali kada je imao godinu dana, s majkom se preselio u Ottawu. Odrastao je u Kanadi, a već s 10 godina je počeo upadati u nevolje. Njegova majka radila je za tadašnjeg kanadskog premijera Pierrea Trudeaua, a Perry je kao dječak nerijetko bio u tučnjavama s aktualnim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom. Alkohol je počeo konzumirati s 14 te je do 18. godine svakodnevno pio. U tom je periodu počeo trenirati tenis te se preselio u Los Angeles, gdje je živio s ocem. Za uloge u reklamama, serijama i filmovima se počeo prijavljivati već s 15 godina. Pojavio se u nekoliko uspješnica, pa čak i u seriji "Beverly Hills".

Na audiciju za "Prijatelje" otišao je zbog prijatelja koji je također želio ulogu, a Matthew se nije ni pripremao. Scenarij je naučio dok je njegov prijatelj vježbao. Pred kamerama se kao Chandler Bing pojavio u petak, a već u ponedjeljak je počeo raditi. Producenti su kasnije govorili kako je Perry bio rođen za tu ulogu. Nerijetko su koristili njegove šale u scenariju te su prihvaćali sve njegove prijedloge. Glumac je bio najmlađi od ekipe glave postave serije. Tijekom snimanja kultne serije, Perry je poslovno bio na uzlaznoj putanji, no privatno je sve više i više bio u raljama ovisnosti.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Najbliži je bio s kolegicom Jennifer Aniston, koja se čak ponudila da mu bude osobna trenerica kada su ga upozorili da previše dobiva na težini. U memoarima je priznao kako je znao uzeti do 55 tableta protiv bolova dnevno, a nekoliko je puta bio na odvikavanju. S kolegama glumcima iz serije "Prijatelji" bio je privatno blizak, a oni su vrlo brzo primijetili njegove probleme.

Na set je znao doći mamuran, a tijekom snimanja kasnijih sezona je nerijetko bio pijan. Organizirali su mu "intervenciju" te su mu nekoliko puta pokušali pomoći, no bezuspješno. Perry je rekao da se zbog konzumiranja alkohola i opijata ne sjeća čitave tri godine seta "Prijatelja". U bolnici je završio 2018. godine te je skoro umro zbog prevelike količine opijata koju je uzeo, no uspio se izvući. Autobiografija koju je objavio puna je iskrenih svjedočanstava, a u njoj je otkrio da je oko 9 milijuna dolara potrošio na ovisnosti, 14 operacija trbuha, 15 odlazaka u klinike za odvikavanje te je punih 30 godina dvaput tjedno odlazio na terapije.

Foto: PHIL McCARTEN/REUTERS

Matthew Perry ljubio je neke poznate dame, no njegov privatni život nije previše punio naslovnice tabloida. Hodao je s Yasmine Bleeth, zvijezdom "Spasilačke službe" 1995., a nakon što su prekinuli kratko je bio s Julijom Roberts. Glumica Lizzy Caplan bila mu je partnerica od 2006. do 2012. godine, a za Holly Hurwitz je bio zaručen do 2021. godine.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Glumac je imao nekoliko luksuznih nekretnina, a u svom domu u Pacific Palisadesu u Los Angelesu je preminuo 28. listopada 2023. Pronašli su njegovo tijelo u jacuzziju, a tek su dva mjeseca kasnije lokalne vlasti otkrile uzrok glumčeve smrti. Perry se utopio, no u tijelu su mu pronašli veliku dozu ketamina.

Petero ljudi, uključujući liječnike i glumčevog asistenta, američki dužnosnici optužuju za opskrbu Perryja ketaminom, iskorištavajući njegovu ovisnost o drogama za profit, što je dovelo do njegove smrti od predoziranja.

Jasveen Sangha (42), žena koju su nazvali 'kraljicom ketamina' priznala je krivnju na pet točaka optužnice u Los Angelesu u rujnu, uključujući jedno optuženje za distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću ili tjelesnom ozljedom. Preostali četvero ljudi također su pristali priznati krivnju za optužbe u ovom slučaju. Njima će presuda biti izrečena u različitim terminima tijekom studenog i prosinca.