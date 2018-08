Njegovo unutarnje čudovište napokon će izaći na površinu

Prvi video koje smo dobili za nadolazeći film o antijunaku Venomu bili su, blago rečeno, razočaravajući. Samog superheroja nismo niti vidjeli 'propisno', niti su pokazane njegove sposobnosti, a što je najgore, njegova je narav ostala visjeti u zraku. Kako se činilo, film nije napredovao u pravom smjeru.

No sve to promijenilo se dolaskom novog foršpana u kojem je redatelj Fleischer vrlo jasno pokazao kako izvornim materijalom barata vrlo dobro te kako mu ne treba šaptanje sa strane. Tako u novom videu možemo vidjeti po prvi put ono što Venoma čini Venomom, a to su njegova nasilnost te njemu svojstven humor.

Foto: Twitter/Screenshot

O samom filmu ipak, što je dobro, ne zna se mnogo. Radnja je još uvijek dobrim dijelom zavijena u tajnu, što je za jedan današnji film pravi podvig. Niti je jasno što su želje negativca, kao što nije niti jasno tko sve će nastupiti u ulozi 'loših dečki'.

Pogledajte video

Uz izvrsnog Toma Hardyja u filmu ćemo gledati i Jenny Slate kao i Michelle Williams. Kako se trenutačno čini, Riz Ahmed nastupa u ulozi glavnog negativca. Režije se prihvatio Ruben Fleischer, koji nam je već dao odličnu postapokaliptičnu komediju 'Dobrodošli u zemlju zombija'.

Film u naša kina dolazi tijekom početka listopada ove godine.

