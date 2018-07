Nova verzija legendarne 'Dine' možda već ima glavnog glumca

Premda zaokupljuje pažnju čitatelja od davne 1965. kada je prva knjiga iz serijala napisana, franšiza 'Dina' baš i nema neke sreće s ekranizacijama. Sve to moglo bi se promijeniti s dolaskom nove, treće ekranizacije koju predvodi redatelj Denis Villeneuve.

Kako je redatelj najavio još tijekom 2017., film bi se mogao snimati u dva dijela.

A najnoviji podaci od Briana Herberta, pisca mnogih romana o Dini te sina originalnog autora, Franka Herberta, to i potvrđuju. Kako je sam Brian napisao, dobio je najnoviji scenarij od studija Legendary te se baca na njegovo čitanje.

I have just received Draft #4 of the DUNE screenplay from Legendary Pictures. This is for the first movie, covering approximately half of the novel DUNE. I'm very excited and pleased about this, and I'm beginning to burn the midnight oil. pic.twitter.com/nIfgb2zJ2J

No osim te informacije, podosta je bitna ona da je studio možda napokon pronašao i glumca koji će predvoditi sve. U pitanju je mladi Timothée Chalamet, kojeg je oduševio mnoge u filmu 'Zovi me tvojim imenom'. Chalamet bi postao Paul Atreides, što je vijest koju su brojni na društvenim mrežama primili posve dobro.

Glumac ima jednu dozu fizičke sličnosti, tako da to svakako pomaže njegovim šansama.

Reading DUNE screenplay + taking notes. Kevin reading it, too, + when we're ready we'll put our heads together to make our comments to Legendary. Some fans are asking detailed questions, + I'll look at them when I can. I'm happy to see all the excitement in the Dune Galaxy.